Poznań usuwa nielegalne banery reklamowe

Około 300 nielegalnych reklam usunięto z ulic stolicy Wielkopolski w 2022 roku. To efekt licznych kontroli przeprowadzonych przez Miasto i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na tym jednak nie koniec - miejscy radni przegłosowali uchwałę krajobrazową, która pomoże w walce z samowolą reklamową na ulicach Poznania.

Kontrole legalności nośników reklamowych na terenie Poznania przeprowadzają pracownicy urzędu miasta z Wydziału Urbanistyki i Architektury, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków czy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Zajmuje się tym także Zarząd Dróg Miejskich oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

W 2022 r. w wyniku licznych kontroli z ulic stolicy Wielkopolski zniknęło ok. 300 nielegalnych reklam, w tym ponad 60 wielkoformatowych. Były to nośniki wolnostojące, w tym trwale związane z gruntem, a także banery i tablice zamontowane na elewacjach budynków i ogrodzeniach. Zlikwidowano także ekrany LED.

Samowole reklamowe często zgłaszają sami mieszkańcy lub miejscy społecznicy. W walkę z nielegalnymi nośnikami zaangażowane są także niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. Pracownicy urzędu miasta, ZDM i PINB kontrole reklam kontynuują także w tym roku.

Przypomnijmy, zainstalowanie reklamy wymaga dokonania zgłoszenia lub - w przypadku nośników trwale powiązanych z gruntem - wydania pozwolenia na budowę przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP. Co więcej, jeżeli chodzi o obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej, umieszczenie reklamy wiąże się również z koniecznością uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Kontrole nielegalnych reklam to nie jedyne działania, jakie podejmuje Miasto w trosce o ład przestrzenny. W styczniu miejscy radni przegłosowali poznańską uchwałę krajobrazową, które pomoże w usunięciu krzykliwych szyldów oraz innych elementów psujących miejski krajobraz.

W styczniu wydano uaktualniony "Szyldownik". To poradnik dla lokalnych przedsiębiorców i zarządców nieruchomości, który pomoże im zaprojektować szyld w taki sposób, aby nie kłócił się on z zasadami kompozycji i z zapisami uchwały krajobrazowej. Publikacja zawiera także wytyczne dotyczące lokalizowania reklam.

Miejski Konserwator Zabytków nakazał także demontaż 58 nielegalnie postawionych urządzeń do przechowywania paczek oraz nałożył kary finansowe na firmy InPost i Allegro. Automaty są ustawione w strefie ochrony konserwatorskiej bez wymaganych przepisami prawa zgód. Miejski Konserwator zabytków nie ma nic przeciwko istnieniu urządzeń w strefie ochrony konserwatorskiej, jednak przed montażem muszą uzyskać pozwolenie.

Pod koniec ubiegłego roku Miasto udostępniło wytyczne dotyczące lokalizowania automatów przechowujących przesyłki. Publikacja służy do ujednolicenia zasad stawiania maszyn paczkowych na miejskich gruntach. Mogą z niej - jako podręcznika dobrych praktych - skorzystać także właściciele prywatnych nieruchomości, którzy posiadają na swoim terenie lub planują postawienie na nim tego typu urządzenia.

Skutecznym narzędziem w ograniczeniu samowoli reklamowej na Starym Rynku i w jego okolicy jest uchwała o Parku Kulturowym. Po ponad 5 latach obowiązywania dokumentu wyraźnie widać, że reklamy i witryny na obszarze jej obowiązywania zostały uporządkowane.. Pod koniec 2022 roku biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przeprowadziło inwentaryzację reklam i szyldów na terenie Parku Kulturowego, która wykazała jedynie 12 nieprawidłowości w stosunku do obowiązujących przepisów. Miasto podjęło działania zmierzające do dostosowania wskazanych nośników do przepisów obowiązujących na tym terenie.