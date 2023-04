Poznań w budowie: na te inwestycje czekamy w stolicy Wielkopolski

Rewitalizacje na terenach byłych koszar czy fabryki odzieży, remont Starego Rynku, budowa nowych drapaczy chmur (w tym najwyższego budynku w mieście) czy długo wyczekiwanego Muzeum Powstania Wielkopolskiego - na te inwestycje czekamy w Poznaniu!

Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Nowe muzeum ma powstać u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. Inwestycja pochłonie według obecnych szacunków przeszło 376 mln zł. Istotą projektu WXCA było stworzenie miejsca, które nie tylko opowie o historii wspólnego działania Wielkopolan, ale również pozwoli na budowanie nowych relacji pomiędzy mieszkańcami Poznania. Dlatego architekci zaproponowali, by centralnym miejscem całego obiektu stał się okrągły plac, wokół którego zgromadzone są kameralne budynki muzealne.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego, wiz. mat. prasowe WXCA

– Proponując taki układ, przypominamy o początkach naszego państwa, o grodach i osadach, w których tworzyły się pierwsze społeczności – mówi Małgorzata Dembowska z pracowni WXCA, współautorka projektu.

To właśnie przestrzeń, którą tworzą bryły obiektów, ma stanowić symbol zwycięstwa. Otwarta forma placu może zachęcać do interakcji, stanowić naturalne miejsce wymiany myśli, debaty, dialogu, wszystkiego, co przyczynia się do budowania głębszych relacji społecznych.

– Projektując nową siedzibę muzeum, odnieśliśmy się między innymi do słów Ignacego Paderewskiego z jego przemówienia z 1918 r., kiedy wspominał o sile polskiej tożsamości budowanej przez wspólnotę zaangażowanych ludzi – mówi Krzysztof Moskała z pracowni WXCA, współautor projektu.

Władze wielkopolskiego samorządu chcą rozpocząć budowę w 2023 r.

Silver Andersia

W połowie 2025 roku do użytku zostać ma oddany najwyższy gmach w Poznaniu, biurowiec Silver Andersia spod kreski Pracowni Projektowej Ewy i Stanisława Sipińskich.

Budowa Silver Andersii (luty 2023), fot. mat. prasowe

Silver Andersia na zawsze zmieni miejski krajobraz Poznania. Powstający, 25-kondygnacyjny biurowiec, osiągając wysokość 116 metrów będzie najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski i charakterystycznym akcentem finalizującym realizowaną od 25 lat inwestycję czyli biurowo-hotelowo-usługowy kompleks zlokalizowany przy Placu Andersa w Poznaniu.

Biurowiec będzie nie tylko architektoniczną wizytówką Poznania. Inwestycja znacząco wpłynie na potencjał rynku nieruchomości biurowych w stolicy Wielkopolski zwiększając aż o 5 proc. wielkość tego rynku.

Powstająca w ścisłym centrum Poznania inwestycja to realizacja spółki Andersia Retail Sp. z o.o. – joint venture pomiędzy Von der Heyden Group i Miastem Poznań.

Galeria Miejska Arsenał

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu zyskuje nowe życie. Za projektem i generalnym wykonawstem stoi Demiurg. Rolą pracowni Demiurg było wychodzenie z najlepszymi rozwiązaniami i pomysłami dotyczącymi zarówno wnętrz, jak i nowego układu funkcjonalnego, który w większym stopniu odpowiada potrzebom użytkowników galerii.

Galeria Miejska Arsenał na Starym Rynku w Poznaniu zyska nowe życie, wizualizacje: Cocoon | Demiurg

– Projekt Arsenału był efektem konkursu na zabudowę śródrynkową poznańskiego rynku i jest odzwierciedleniem pomysłu na zabudowę modernistyczną tamtych czasów. To modernistyczna architektura w zabytkowej tkance. Nasza przebudowa nie miała za zadanie zupełnie jej zmienić, tylko dostosować budynek z lat 60. do współczesnych potrzeb i odświeżyć obiekt, który od momentu powstania był poddawany tylko lokalnym remontom – Elżbieta Morisson-Borys, architektka Demiurg.

Przeprojektowano klatkę schodową, która teraz mieści się w centralnej części budynku. Winda została wymieniona na większą i nowszą, co stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością, a do budynku będzie można wejść prosto z płyty rynku. Część galeryjna, klubu i restauracji pozostanie w dotychczasowym miejscu. Tak samo księgarnia z kawiarnią, przeznaczone na prelekcje, wykłady czy warsztaty.

– Inwestycja jest obecnie na etapie prac budowlanych. Zakończono wykonywanie posadzek w piwnicy oraz piętrze, w trakcie wykonywania posadzki na parterze. Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnych oraz ogrzewania. Trwa również wykonywanie ocieplenia od wewnątrz. Trwa wykonywanie suchej zabudowy, tynkowanie oraz szpachlowanie. Rozpoczęto renowację elewacji od strony północnej, wschodniej i południowej – informuje kierowniczka budowy, Natalia Łęczowska.

Przebudowa Starego Rynku

Przebudowa Galerii Arsenał to nie jedyne zmiany na poznańskim Starym Rynku, który również przechodzi przebudowę.

Celem inwestycji jest poprawa komfortu poruszania się, by była to przestrzeń przyjazna dla wszystkich. Powstanie nowa, równa nawierzchnia płyty Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe.

Planowane są wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami. Pod nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostanie oświetlenie oraz sieci: wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa. Zakres prac obejmuje również m.in. modernizację monitoringu miejskiego i rozbudowę podziemnej toalety publicznej.

Poznańskie Inwestycje Miejskie mówią o zakończeniu prac zasadniczych jesienią br.

Biurowiec Industrial przy rondzie Rataje

W Poznaniu, pomiędzy rondem Rataje a galerią handlową Posnania stanie wysoki na 60 metrów biurowiec. Za jego projektem stoi pracownia EASST Architects.

Inwestycja TMT SA odmieni krajobraz poznańskiej dzielnicy Rataje. Budynek widoczny będzie ze wszystkich najazdów z Ronda Rataje i zgodnie z zapisami MPZP będzie stanowił dominantę dla ronda i sąsiednich terenów. Będzie też swoistym domknięciem wysokościowym miasta, tworząc oś pomiędzy budynkiem Bałtyku a budynkami hotelowo-biurowymi kompleksu Andersia w centrum miasta.

Blisko 60-metrowy biurowiec stanie przy rondzie Rataje w Poznaniu, fot. mat. prasowe EASST Architects

Projekt zwraca uwagę rzeźbiarską formą, zmieniającą się wraz z odkrywaniem jej poszczególnych fragmentów. Założono podział budynku na dwie części pod względem wysokości. Niska pięciokondygnacyjna podstawa jest szeroka i została rozrzeźbiona przez wycofania fragmentów elewacji.

W dalszej kolejności planowane jest wybudowanie drugiej części kompleksu biurowego, który również będzie posiadał dwa poziomy hal garażowych oraz siedem kondygnacji nadziemnych zaprojektowanych w podobnym stylu do budynku od Ronda Rataje.

Stara Papiernia

W lutym 2022 roku rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Starej Papierni w formule zaprojektuj i wybuduj. Wygrała go poznańska firma Demirug, która specjalizuje się w tego typu realizacjach. Obecnie Demiurg kończy rozbiórki budynków nr 2 i 3.

Poznańska Stara Papiernia przechodzi metamorfozę. wizualizacja: Piotr Szymański Cocoon Studio

Projekt przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zespołu budynków dawnej fabryki papieru został opracowany na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego, którego autorem jest mgr inż. arch. Mikołaj Stępień.

Obiekt po przebudowie stanowić będzie kompleks naukowy, a także segment twórczej pracy dla studentów Uniwersytetu. W budynku przewidziano laboratoria i prototypownie obróbki metalu i drewna. Ponadto obiekt zakłada szeroki wachlarz nowoczesnych pracowni tapicerskich, laboratoriów analiz wirtualnych, studia fotograficznego, drukarek 3D itp.

Władze uczelni planują, że jeszcze w tym roku powstanie tu unikalna w Polsce, Prototypownia UAP stanowiąca uczelniane centrum cyfrowe, gdzie studenci a także pracownicy UAP będą mogli realizować swoje projekty badawcze ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania projektów w branży meblarskiej oraz wyposażenia wnętrz.

Stadion Szyca

Dawny stadion im. Edmunda Szyca oraz przylegające do niego tereny przejdą metamorfozę. Jesienią ubiegłego roku Miasto Poznań ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczną jego zagospodarowania. Aż 77 uczestników – w tym z zagranicy – chce wskazać, jak wykorzystać drzemiący w tym miejscu potencjał. Zwycięzcę poznamy najprawdopodobniej w maju 2023 roku.

Obszar konkursu obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To tereny dawnego stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także tereny należące do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego.

W sądzie konkursowym zasiadają architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków oraz Rektor AWF. Aby zapewnić głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, do składu jury zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Sądowi konkursowemu przewodzi ekspertka o międzynarodowej renomie, architektka Izabela Małachowska-Coqui.

Stara Rzeźnia

W styczniu br. Vastint otrzymał pozwolenie na remont wraz ze zmianą funkcji trzech pierwszych budynków historycznych w kompleksie Stara Rzeźnia w Poznaniu. W ramach prac zostaną one odrestaurowane i przekształcone w obiekty biurowe. Plan rewitalizacji pozostałej części Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych zorganizowanych przez władze miasta Poznania w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.

Koncepcja rewitalizacji terenów poprzemysłowych z 1900 r. - Starej Rzeźni w Poznaniu. fot. mat. prasowe Vastint

– Prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej latem tego roku, zaraz po wyborze generalnego wykonawcy – mówi Rafał Przybył, Regional Manager Vastint Poland.

Teren przyszłej inwestycji o powierzchni około 5,5 ha położony jest w północnej części centrum Poznania w obrębie ulic Garbary, Grochowe Łąki i Północnej. Stanowi on pozostałość po zamkniętej w latach 90. XX wieku Rzeźni Miejskiej zaprojektowanej przez miejskiego radcę budowlanego Felixa Moritza pod koniec roku 1895.

Koncepcję stworzył zespół architektów pod kierunkiem zmarłego Przemysława Borkowicza, a następnie pracownia JSK Architekci.

Plan rewitalizacji Starej Rzeźni zakłada przywrócenie świetności zabytkowym budynkom i przekształcenie tego kwartału miasta w spójny urbanistycznie oraz interesujący pod względem architektonicznym kompleks wielofunkcyjny o szacowanej powierzchni zabudowy ponad 80 000 mkw. Budynki poprzemysłowe oraz nowa zabudowa zostaną przeznaczone na biura, mieszkania, obiekty kultury, sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne. Dzięki różnorodności funkcji i skali inwestycji powstanie tętniąca życiem przestrzeń, sprzyjająca integracji społecznej.

Osiedle Cavalia na terenie dawnych koszar

Na terenie dawnych koszar kawaleryjskich w Poznaniu powstanie inwestycja typu mixed-use z 857 mieszkaniami stanowiącymi jej najistotniejszą część. Ponadto powstaną tam biurowce i strefa rozrywkowo-usługowa. W sumie, na 5,5-hektarowym terenie dawnych koszar kawaleryjskich, zbudowanych zostanie 12 nowych budynków, a pięć historycznych będzie poddanych rewitalizacji.

Osiedle Cavallia na terenie dawnych koszar kawaleryjskich, fot. mat. prasowe

Jednym z kluczowych elementów determinujących niepowtarzalny charakter Cavalli jest umiejętne wplecenie w historyczną tkankę dawnych koszar – budynków nowoczesnej architektury. Trzy zabytkowe budynki, które dawniej ​służyły słynnemu ​15. Pułkowi Ułanów Poznańskich, ​czyli: siedziba kwatermistrzostwa, ​budynek gospodarczy z kuchnią ​oraz budynek szwadronowy zostaną ​zrewitalizowane i będą pełnić funkcje ​dobrze zaprojektowanych obiektów​ biurowych. ​​Stajnie i kryta ujeżdżalnia staną się kawiarniami, restauracjami, butikami i innymi obiektami użyteczności publicznej.

To pierwszy wspólny projekt firm BPI Real Estate Poland i Revive Poland. Projektują SUD Architekt Polska.

Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na koniec 2029 roku.

Remont Hali Arena

Hala Sportowo-Widowiskowa Arena po przebudowie zmieni swoje oblicze. Zachowując swój historyczny charakter, zyska nowoczesne i funkcjonalne wnętrze. Projekt zakłada pozostawienie w niezmienionej formie elewacji budynku.

Hala Arena Poznań przejdzie metamorfozę, fot. Shutterstock / uslatar

Wejście do Areny od strony placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego. Zyska formę amfiteatru, który następnie poprzez lobby zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację "- 1". Przestrzeń wyposażona w food courty będzie miejscem spotkań przed imprezami. Amfiteatr z charakterystycznymi stopniami będzie otwarty na co dzień.

Wnętrze obiektu zostanie całkowicie przebudowane. Poziom podłogi ulegnie obniżeniu o 6 metrów. Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu. Wielopoziomowa mobilna widownia zostanie usytuowana równolegle do boiska, jej konstrukcja umożliwi szybkie złożenie części miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu. Nawet do 9 tysięcy osób będzie mogło wziąć udział w wydarzeniach, które zostaną organizowane w obiekcie. W nowej Arenie znajdą się też szatnie, garderoby i sale konferencyjne. Pod kopułą dachu znajdzie się specjalna konstrukcja nośna dla urządzeń techniki scenicznej.

31 stycznia 2023 uzyskano prawomocne pozwolenie na przebudowę hali.

Osiedle na terenie dawnych zakładów odzieżowych Modena

Na terenie kultowych zakładów odzieżowych powstanie nowoczesna, zielona inwestycja Cordii nawiązująca stylistyką do kamienicznej zabudowy Jeżyc. Za projektem stoi pracownia HRA Architekci.

Na terenie dawnych zakładów odzieżowych „Modena” deweloper postawi osiedle, które nazwą będzie nawiązywać do historii tego miejsca, a estetyką – do klimatu jeżyckich kamienic. Wpłyną na to m.in. elewacje w klimacie okolicznej ceglanej zabudowy, a także zaokrąglenie ścian i balkonów przy skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka.

Modena by Cordia na terenie dawnych zakładów odzieżowych Modena, fot. mat. prasowe

Teren, który od ponad dwóch dekad pozostawał niezagospodarowany, wróci do miasta razem z aleją 100-letnich platanów, którą Cordia zamierza otworzyć dla wszystkich Poznaniaków, a także historyczną pompą do wody. W ramach kolejnych etapów zostanie odrestaurowany zabytkowy neon z lat 80-tych.

W pierwszym etapie Cordia wybuduje 9 lokali usługowych i 263 mieszkania. Projekt wyróżnia też zieleń, której na terenie „Modeny” będzie znacznie więcej niż do tej pory: powstanie tu m.in. strefa relaksu z ławkami i hamakami, a także wewnętrzne zielone patio. Poza tym Cordia uwzględniła w projekcie liczne rozwiązania ekologiczne, w tym panele fotowoltaiczne, zielone dachy, zbiornik retencyjny połączony z systemem automatycznego nawadniania.

W sumie osiedle Modena powstanie w czterech etapach, z których ostatni powinien zakończyć się do ok. 2028 r.

Centrum Muzyki na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Przy placu Powszechnej Wystawy Krajowej ma powstać Centrum Muzyki, które będzie siedzibą m.in. Filharmonii Poznańskiej. W drugiej połowie 2023 r. ruszy konkurs architektoniczny na projekt obiektu.

Centrum Muzyki na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich, fot. mat. prasowe

Po jego rozstrzygnięciu, około dwa lata potrwa przygotowanie projektu architektonicznego, trzy lata może potrwać natomiast budowa Centrum Muzyki. Datą graniczną jest rok 2029, do którego, zgodnie z unijnym programem należy zakończyć projekt i rozliczyć wydatkowanie środków.

Centrum Muzyki ma być siedzibą Filharmonii Poznańskiej i obszarem prezentacji dla innych instytucji kultury - Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, poznańskich zespołów muzycznych i chóralnych, a także miejscem najważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych m.in. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego czy Poznańskiej Wiosny Muzycznej.