Poznań w budowie: te projekty odmienią miasto

Nowe projekty hotelowe, spektakularna inwestycja mixed-use, która dostarczy ok. 28 500 mkw. powierzchni biurowej, atrakcyjniejsza przestrzeń publiczna i coś dla wielbicieli kultury i historii - dzieje się w Poznaniu!

Kompleks Nowy Rynek

Nowy Rynek to wielofunkcyjny kompleks realizowany przez Skanska w stolicy Wielkopolski. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się latem 2017 roku, a obecnie szwedzki deweloper wznosi kolejny budynek, oznaczony literą E, który domknie powstający, nowy kwartał miasta. Dostarczy on ok. 28 500 mkw. nowoczesnej i zdrowej powierzchni biurowej, a zaprojektowany z największą starannością rynek, znajdujący się wewnątrz kompleksu, stworzy dla mieszkańców Poznania przestrzeń do relaksu i odpoczynku.

Projekt Nowy Rynek stworzy teren otwarty, z którego poznaniacy będą mogli korzystać na wiele sposobów – pracując w nowo powstałych biurowcach czy odpoczywając w ogródkach miejskich kawiarni. W ramach kompleksu powstał też pierwszy w Poznaniu chodnik wykonany z zielonego betonu, którego zadaniem jest redukowanie poziomu smogu.

Do tworzenia Nowego Rynku zaangażowane zostały najlepsze pracownie projektowe, a kompleks oprócz powierzchni biurowych dostarczy nową przestrzeń do relaksu i odpoczynku dla mieszkańców Poznania. Za projekt pierwszych dwóch odpowiada wrocławskie studio Maćków Pracownia Projektowa. Autorami projektu trzeciego i czwartego budynku jest medusa group. Projekt urbanistyczny, czyli całościową koncepcję zagospodarowania oraz projekt budynku E wykonała pracownia JEMS Architekci.

Oddanie do użytkowania zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Wielkomiejski projekt na poznańskim Łazarzu

Na powierzchni 5,5 ha poznańskiego Łazarza firmy BPI Real Estate Poland i Revive zamierzają wybudować nowoczesny kompleks o prawdziwie wielkomiejskim charakterze. Projekt inwestycji zakłada połączenie funkcji mieszkaniowych i komercyjnych, a także rewitalizację zabytkowych budynków dawnych koszar wojskowych. Za projekt odpowiada pracownia SUD Architekt Polska.

- Bardzo mnie cieszy miastotwórczy charakter planowanej inwestycji. Dzięki niej dawne koszary ułańskie odzyskają blask i zostaną przywrócone tkance miejskiej, a Poznań oraz jego mieszkańcy zyskają nową, ciekawą przestrzeń do życia, z architekturą wpisującą się w tradycyjną zabudowę Łazarza i Grunwaldu, zielenią oraz miejscami do wypoczynku i rekreacji – powiedział Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.