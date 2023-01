Poznań z nową inwestycją mieszkaniową na Strzeszynie

Ruszyła budowa nowych mieszkań w rejonie ulic Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego. Pierwsze będą gotowe już w przyszłym roku. Wszystko to w ramach programu Miasta i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - "POZnań - i zamieszkaj".

W Poznaniu ruszyła budowa nowych mieszkań w rejonie ulic Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego.

Inwestycja powstaje w ramach programu Miasta i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - "POZnań - i zamieszkaj".

Pierwsze budynki będą gotowe w przyszłym roku.

Jak podaje oficjalny portal miejski Poznania, dzięki inwestycji na Strzeszynie powstanie ponad 550 mieszkań dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na kredyt i nie stać ich także na wysokie czynsze w najmie komercyjnym. Program kierowany jest również do osób, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

W ramach I etapu inwestycji, którego zakończenie planowane jest na III kwartał 2024 r., powstanie pięć budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 m2 do 65 m2 oraz 6 lokali usługowych. Dostępne będą mieszkania 1, 2, oraz 3-pokojowe, wykończone w standardzie "pod klucz" - gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Prawie wszystkie lokale będą miały balkon. 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla dostępne będą zewnętrzne parkingi rowerowe. Planowana jest budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjnego. W lokalach usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska oraz gabinet dentystyczny.

Na osiedlu PTBS, w ramach którego powstają mieszkania w programie "POZnań i zamieszkaj", znajdują się już żłobek i przedszkole, a w bliskim sąsiedztwie szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.

Na Strzeszynie powstanie także nowa szkoła, która pomieści 32 oddziały szkolne i 8 przedszkolnych. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła w styczniu przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych tej ważnej inwestycji dla północno-zachodniego Poznania. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2023 rok, a zakończenie przed wrześniem 2025 r.

W ramach II etapu programu "POZnań - i zamieszkaj" mają powstać 353 lokale. Rozpisano już przetarg, który ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych.