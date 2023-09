Poznań z nowym liderem wysokości. Na Andersii zawisła już wiecha

Andersia Silver wyższa już nie będzie. I nie musi, aby być najwyższym budynkiem w Poznaniu. W ubiegły piątek na liderze wysokościowym zawisła wiecha.

22 września 2023 r. na ostatniej kondygnacji Andersii Silver zawieszono symboliczną wiechę. Biurowiec osiągnął swoją docelową wysokość i stał się najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski.

Na szczycie ostatniej kondygnacji powstającego właśnie poznańskiego biurowca Andersia Silver pojawiała się 22 września 2023 r symboliczna wiecha.

– Rozwój Poznania nie byłby możliwy bez takich inwestorów, takich architektów i takich wykonawców. To najwyższy obiekt w Poznaniu, powstaną piękne i nowoczesne biura dla firm, które rozważają inwestowanie w naszym mieście. Bez takich obiektów nie byłoby tych podmiotów w Poznaniu, nie byłoby dobrze płatnych miejsc pracy. Ta współpraca prywatnego biznesu, świetnych wykonawców i inwestorów powodują, że rozwija się miasto i mieszkańcy są zadowoleni – stwierdził podczas uroczystości Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania.

– Andersia Silver zmieniła panoramę Poznania, stając się najwyższym budynkiem nie tylko miasta, ale Wielkopolski. Drogę na szczyt – od poziomu zero do docelowej wysokości 25. kondygnacji – pokonaliśmy w rekordowym tempie.– podkreślił Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy inwestycji.

Symboliczna wiecha zwiastuje zakończenie wznoszenia konstrukcji 116-metrowego kolosa. Na ten moment czekali nie tylko inicjatorzy i realizatorzy inwestycji. Górujący nad Poznaniem Andersia Silver odciągnął swoją docelową wysokość i stał się najwyższym budynkiem stolicy Wielkopolski.

– To dla nas moment pełen dumy. Niespełna rok temu wmurowaliśmy kamień węgielny, a dziś konstrukcja budynku o 25 naziemnych kondygnacjach jest już gotowa. Zawdzięczamy to niebywałej umiejętności i zaangażowaniu generalnego wykonawcy – firmie PORR S.A. i jej pracowników. I to przede wszystkim im dedykujemy dzisiejszą uroczystość, jednocześnie dziękując za tą niezwykłą umiejętność zmiany wizji, która jest na papierze w rzeczywistość fizyczną, czyli w budynek Andersia Silver – powiedział podczas uroczystego zawieszenia wiechy Adam Trybusz, Prezes Zarządu Andersia Property Sp. z o.o.