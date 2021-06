Poznań z nowym muralem. To prezent na Dzień Dziecka!

Z okazji Dnia Dziecka na ścianie Przedszkola nr 37 w Poznaniu powstał mural przedstawiające sterowce. Aranżacja artystyczna powstała we współpracy z dziećmi.

Dzieło to wynik współpracy dyrekcji i pracowników Przedszkola nr 37, Miasta Poznania oraz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz. To kolejna odsłona projektu "Warstwy". Wcześniej, w ramach tego samego przedsięwzięcia powstał mural u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej. Wówczas prace realizowano przy współpracy poznańskich seniorów.

Malowidło na ścianie przedszkola nawiązuje do historii osiedla. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w bliskim sąsiedztwie działała hala zeppelinów. Po potężnym hangarze dla sterowców pozostały dziś jedynie nieliczne betonowe elementy. Można je zobaczyć na trawniku w pasie rozdzielającym jezdnie al. Solidarności, w pobliżu sklepu Kaufland oraz w parku Władysława Czarneckiego. Dzieło nawiązuje jednak nie tylko do historii miejsca, z którego startowały zeppeliny, ale także do nazwy osiedla. Przywołane zostały elementy przyrody - wiatr i wzgórza.

Mural wpisuje się w realizowany przez dyrekcję placówki program zielonego ogrodu z wydzielonymi strefami edukacyjno-zabawowymi. Założenia dotyczące aranżacji przestrzeni powstały w ramach konsultacji z rodzicami i dziećmi, które swoje oczekiwania wyraziły poprzez prace rysunkowe. Projekt został sfinansowany z budżetu miasta.

Ostatecznie pracy nad powstaniem muralu podjęła się Pracownia Malarstwa w Architekturze Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP prowadzona przez prof. Marka Jakuszewskiego i dr. Jerzego Muszyńskiego. Przeprowadzone przez studentów warsztaty z dziećmi "Sterowce i wiatr" przyniosły kilkanaście opracowań, z których do wykonania został wybrany poetycki projekt Zuzanny Dudek.

Mural to efekt stałej współpracy Miasta Poznań i UAP. We wrześniu 2020 roku list intencyjny w tej sprawie podpisali Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania oraz profesor Wojciech Hora - rektor UAP. Dokument podkreśla, że naczelnym założeniem współpracy jest zaangażowanie lokalnej społeczności w działania artystyczne w przestrzeni miasta pod kuratelą UAP. Zarówno Miasto Poznań, jak i Uniwersytet wyrażają w nim wolę realizacji wspólnych przedsięwzięć projektowo-artystycznych, a w szczególności cyklicznych realizacji murali na terenie Poznania. Partnerem obecnej edycji projektu jest firma Caparol.