Poznań zainaugurował Święta. Oto tegoroczne Betlejem Poznańskie - największe w historii

18 listopada na placu Wolności zainaugurowano Betlejem Poznańskie. Obecna edycja jest największą w historii imprezy.

Występ artystów z Teatru Wielkiego, grzane wino i moc różnorodnych atrakcji - to wszystko czekało na mieszkańców i turystów w piątek na pl. Wolności podczas oficjalnej inauguracji Betlejem Poznańskiego.

Wydarzenie otworzył Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- Przed nami kilka tygodni przygotowań do Bożego Narodzenia. Świąteczną atmosferę będzie można poczuć w całym mieście, a szczególnie na jarmarkach bożonarodzeniowych zorganizowanych aż w 4 lokalizacjach. Zachęcam do odwiedzania tych miejsc i korzystania z dostępnych tam atrakcji. Możliwości, by spędzić miło i rodzinnie czas jest naprawdę mnóstwo! Betlejem Poznańskie 2022 uważam za otwarte - powiedział na inauguracji Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Obecna edycja Betlejem Poznańskiego jest największą w historii imprezy. Kiermasz działa już na pl. Wolności. W sobotę, 19 listopada dołączą Międzynarodowe Targi Poznańskie, a 3 grudnia pl. Kolegiacki i rynek Łazarski. Teren MTP i plac przed urzędem miasta to tegoroczne nowości. Wszystkie lokalizacje Betlejem połączy specjalna świąteczna bimba.

Świąteczne iluminacje i bimba

Trudno wyobrazić sobie okres świąt bez iluminacji. W tym roku jednak tradycyjne światełka ze względu na oszczędności pojawią się przede wszystkim w tych miejscach, gdzie odbywać się będą świąteczne jarmarki, czyli na placach Wolności i Kolegiackim, a także na rynku Łazarskim. Świąteczne lampki będzie można również oglądać na fragmencie ul. Św. Marcin. To ok. 15 proc. obszaru objętego iluminacją w poprzednich latach.

Światełka będzie można podziwiać na pl. Wolności od 18 listopada, a w pozostałych lokalizacjach od 3 grudnia. Skrócony zostanie czas wywieszenia iluminacji - do 8 stycznia, czyli o ok. miesiąc krócej niż zwykle.

Podobnie jak w ubiegłym roku na poznańskich rynkach - Wielkopolskim, Bernardyńskim, Wildeckim i Jeżyckim - staną świąteczne choinki.

Dojazd na Betlejem Poznańskie ułatwi jak co roku specjalna bimba. Linia tramwajowa nr 24 będzie wozić pasażerów między jarmarkami od 19 listopada do 23 grudnia na trasie Górczyn PKM - Głogowska - Most Dworcowy - Królowej Jadwigi - Strzelecka - Aleje Marcinkowskiego.

Tramwaj kursować będzie we wszystkie dni tygodnia w godz. 16:00 - 22:00 co 60 minut. Bilety wg taryfy ZTM. W grudniu będzie można na tej trasie spotkać tramwaj rozświetlony świątecznymi lampkami.