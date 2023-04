Poznań ze ścieżką edukacyjną o życiu pszczół

W poznańskim Lesie Dębińskim otwarto ścieżkę przyrodniczą "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Za pomocą tablic edukacyjnych i pokazowych obiektów przybliża ona odbiorcom niezwykle zróżnicowany, barwny i pełen ciekawostek świat owadów zapylających.

Ścieżka jest zlokalizowana obok siedziby Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Ku Dębinie 2 (okolice placu zabaw dla dzieci).

- Poprzez 10 tablic edukacyjnych chcemy umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym zapoznanie się z rolą i znaczeniem w naszym życiu owadów zapylających - mówi Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania.

Ścieżka składa się także z obiektów pokazowych - ula wielkopolskiego, hotelika dla owadów oraz rzeźby pszczoły.

- Dzięki ścieżce dowiemy się m.in. jakie zapylacze możemy spotkać, jak je rozpoznawać i jaki związek mają one z kwiatami - mówi Katarzyna Dytrych, przyrodniczka i edukatorka. - W Polsce żyje ok. 470 gatunków pszczół, a my kojarzymy raptem kilka z nich, natomiast ta ścieżka pokaże to niesamowite bogactwo i różnorodność przyrody. Mam nadzieję, że zachęci także do samodzielnego odkrywania tajemnic świata zapylaczy.

Aby pogłębić zdobytą wiedzę, przygotowane zostały także dodatkowe materiały edukacyjne w formie zagadek i łamigłówek. Można je pobrać za pomocą kodów QR, które są umieszczone na wybranych tablicach. Materiały zachęcają również do działań na rzecz owadów, głównie poprzez sadzenie i wysiew kwiatów oraz budowę dla nich schronień.

Nowo utworzona ścieżka to także doskonałe miejsce do prowadzenia warsztatów, zielonych lekcji czy spacerów edukacyjnych. Zawarte na tablicach schematy umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych treści, a realistyczne rysunki owadów, ich siedlisk oraz roślin pozwalają na uchwycenie detali, by móc łatwiej rozpoznawać gatunki podczas terenowych obserwacji.

Ścieżka została przygotowana z również myślą o osobach z niepełnosprawnościami - tablice edukacyjne oraz obiekty pokazowe zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości oraz opisane alfabetem Braille'a. Wprowadzono system Totupoint, za pomocą którego osoby niedowidzące lub niewidome będą mogły wysłuchać materiałów edukacyjnych. Zainstalowano także tablice tyflograficzne umożliwiające poznanie przez dotyk budowy trzmiela oraz kwiatu.