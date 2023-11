Poznaniacy zdecydują co z placem miejskim na Łacinie

Ruszają konsultacje dotyczące przyszłości placu miejskiego na poznańskim Łacinie. Od 6 listopada do 8 grudnia miasto wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza zbierać będzie opinie na temat zagospodarowania tego miejsca.

Plac zabaw, siłownia, wybieg dla psów - to tylko część propozycji, które mogą powstać na placu miejskim na poznańskim Łacinie. Ankieta posłuży do ocenienia potrzeb lokalnej społeczności oraz ich wizji na to miejsce.

Kolejnym krokiem będzie konkurs studencki na zagospodarowanie tego miejsca, do którego wspólnie przystąpiły aż 4 uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny im Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. W oparciu o pomysły konkursowe powstanie projekt zielonego placu miejskiego, a także propozycje rozwiązań dla sąsiadującej z nim przyszłej nieruchomości parafialnej (zapisanej zgodnie z miejscowym planem), tak aby obie przestrzenie powiązane zielenią tworzyły otwartą przestrzeń dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Jak przebiegną konsultacje?

W konsultacjach można wziąć udział na kilka sposobów: wypełniając ankietę ze studentami UAM podczas sondażu ulicznego na os. Łacina lub online na Voxly od 6 do 19 listopada. Można też porozmawiać przy stolikach z kawą i ciachem: 6-7 grudnia (na spotkania będą obowiązywać zapisy za pośrednictwem formularza. Szczegóły oraz link do formularza zostaną udostępnione do 27 listopada.

Studenci z UAM będą jeździć z żółtym wózkiem konsultacyjnym i ankietować na Łacinie.