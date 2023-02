Poznańska Arena do przebudowy. Rusza przetarg

Jest prawomocne pozwolenie na przebudowę poznańskiej Areny. Stolica Wielkopolski zyska nowoczesny obiekt sportowy i koncertowy o większej pojemności. To umożliwi organizację międzynarodowych rozgrywek i występy światowych gwiazd.

Dzięki gruntownej modernizacji zabytkowy obiekt, ikona Poznania, odzyska dawny blask.

Zwiększy się też pojemność hali - docelowo w organizowanych tam wydarzeniach sportowych, koncertach i innych widowiskach będzie mogło uczestniczyć nawet do 9 tysięcy osób.

Hala Sportowo-Widowiskowa Arena po przebudowie zmieni swoje oblicze. Zachowując swój historyczny charakter, zyska nowoczesne i funkcjonalne wnętrze. Projekt zakłada pozostawienie w niezmienionej formie elewacji budynku. Wejście do Areny od strony placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego. Zyska formę amfiteatru, który następnie poprzez lobby zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację "- 1". Przestrzeń wyposażona w food courty będzie miejscem spotkań przed imprezami. Amfiteatr z charakterystycznymi stopniami będzie otwarty na co dzień.

Wnętrze obiektu zostanie całkowicie przebudowane. Poziom podłogi ulegnie obniżeniu o 6 metrów. Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu. Wielopoziomowa mobilna widownia zostanie usytuowana równolegle do boiska, jej konstrukcja umożliwi szybkie złożenie części miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu. Nawet do 9 tysięcy osób będzie mogło wziąć udział w wydarzeniach, które zostaną organizowane w obiekcie. W nowej Arenie znajdą się też szatnie, garderoby i sale konferencyjne. Pod kopułą dachu znajdzie się specjalna konstrukcja nośna dla urządzeń techniki scenicznej.

W październiku 2022 Grupa MTP otrzymała pozytywną decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla projektu zamiennego Areny. W przeciwieństwie do pierwotnego dokumentu zawiera ona też decyzję o budowie parkingu podziemnego, który zapobiegnie dzikiemu parkowaniu podczas imprez sportowych i kulturalnych i rozjeżdżaniu parku Kasprzaka. Zakres projektu został też rozszerzony o budynek administracyjno-restauracyjny, z działającą przez cały rok restauracją oraz o infrastrukturę otaczającą Arenę, która zapewni przestrzenie zielone, ochronę bioróżnorodności i retencję wody, oraz może być wykorzystywana do nawadniania parku.