Poznański ogród jordanowski nabiera kształtów

Zbliża się kolejny etap modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej w Poznaniu.

REKLAMA

- Jako Miasto realizujemy potrzeby wszystkich mieszkańców, także najmłodszych poznaniaków i poznanianek. Inwestujemy nie tylko w nowoczesną bazę oświatową, ale również przestrzeń do zabawy i rekreacji. Ogród Jordanowski przy ul. Solnej to miejsce, które uczniowie poznańskich szkół i przedszkoli, zwłaszcza tych z centrum miasta, wykorzystują przede wszystkim do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Cieszy mnie, że staje się on coraz bardziej funkcjonalny. Dzięki temu jeszcze lepiej będzie służył dzieciom i młodzieży - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Obiekt przy ul. Solnej, który jest jednym z najstarszych ogrodów jordanowskich w Poznaniu, rewitalizowany jest etapami. Obecnie toczy się już kolejny etap prac.

Przeczytaj również -> Poznański Program Centrum idzie do przodu



- Głównym punktem inwestycji jest budowa nowego budynku zaplecza sportowego wraz z fragmentami chodnika z kostki betonowej, łączącego nowy obiekt z istniejącymi ciągami pieszymi. Dotychczasowy budynek zostanie zdemontowany. Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca na przeprowadzenie wszystkich prac będzie miał 270 dni od podpisania umowy - mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Wnętrza nowego, składającego się z dwóch brył budynku, będą miały łączną powierzchnię około 190 metrów kwadratowych. Jedna z nich będzie miała dwie kondygnacje. Z górnej części zaplanowano wyjście na taras, który jednocześnie będzie dachem drugiej, jednokondygnacyjnej bryły.

W zlokalizowanych w nowym budynku świetlicach będą odbywać się zajęcia sportowe i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We wnętrzach zaprojektowano dwie szatnie z toaletami i prysznicami, z których jedna będzie przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Przewidziano również miejsca dla opiekunów grup i pracownika nadzorującego ogródek oraz pomieszczenie magazynowe.

W ramach rewaloryzacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1, którą zainicjowała Rada Osiedla Stare Miasto i dyrekcja administratora obiektu, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, przed dwoma laty oddano do użytku nowoczesną, spójną przestrzeń do gier i zabaw. Dostępne są boiska do siatkówki, koszykówki, gry w piłkę nożną i ręczną. Dotychczasowe roboty zrealizowano ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz grantów, o które wnioskowała rada osiedla.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym, które wyłoni wykonawcę kolejnego etapu modernizacji jednego z najstarszych ogrodów jordanowskich w Poznaniu, swoje oferty mogą składać do 16 kwietnia.