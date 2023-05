Poznański park im. ks. Tadeusza Kirschke z nowymi nasadzeniami

W rozbudowanym w ubiegłym roku poznańskim parku im. ks. Tadeusza Kirschke pojawiło się 1563 sztuki bylin. Są to m.in. długosz królewski , języczka wąskogłówkowa oraz pomarańczowa. Dzięki nowym nasadzeniom mieszkańcy korzystają z uroków zieleni, a owady zapylające zyskują pożywienie.

W ostatnich tygodniach dzięki inicjatywie radnej Moniki Danelskiej posadzono w parku im. Tadeusza Kirschke ponad 1,5 tys. nowych bylin.

Są to rośliny wieloletnie, które potrafią co roku odrastać z tego samego systemu korzeniowego.

Sadzenie bylin to doskonały sposób na upiększenie okolicy i zachęcenie do jej odwiedzania. W parku im. Tadeusza Kirschke postawiono na gatunki, które najlepiej czują się w polskim klimacie. Wśród posadzonych tam roślin znajduje się m.in.: ostróżka pacific; tarczownica tarczowata; języczka wąskogłówkowa; języczka pomarańczowa; rodgersja kasztanowcolistna; funkia olbrzymia oraz długosz królewski.

Park im. ks. Tadeusza Kirschke to miejsce, które cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców miasta. Bogata infrastruktura rekreacyjna zachęca do spędzania wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Znajduje się tam siłownia zewnętrzna, urządzenia do streetworkoutu, zjazd saneczkowy oraz plac zabaw z wyjątkowym w skali miasta urządzeniem wodnym "Archimedes". Zestaw składa się z kilku elementów - młyna wodnego (Small Bucket Wheel), Mushroom Spring - po naciśnięciu "grzybka" wydobywa się spod niego woda, tworząc swego rodzaju welon. Forest Fountain jest włączany przez pompowanie - wprowadza w ruch spryskiwacze, a te rozpylają wodę na różne odległości i wysokości. Oprócz tego park posiada staw z zamontowaną platformą dla kaczek.

W 2022 roku w pobliżu placu zabaw powstała rabata bylinowa, która składa się z wielu gatunków roślin miododajnych. Znajdują się tam między innymi szałwia, jeżówka, bergenia, bodziszek, rudbekia oraz budleja. Wszystkie gatunki są atrakcyjne dla pszczół i innych owadów zapylających, co pozytywnie wpływa na ich populacje w mieście. W otoczeniu roślin miododajnych ustawiono hotel dla owadów, który pełni funkcję schronienia i miejsca do rozrodu.