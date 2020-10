Poznański transport publiczny z nowymi dezynfekatorami

Kolejne urządzenia do dezynfekcji rąk są montowane w autobusach i tramwajach MPK Poznań, przeczytamy na portalu Poznan.pl Spółka zakupiła i oddaje do użytku pasażerów dodatkowe 342 automaty. Łącznie w pojazdach będzie niemal tysiąc dezynfektorów.

Już wiosną tego roku MPK Poznań zamówiło 635 dezynfektorów, czyli automatycznych, bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Zostały one zamontowane do poręczy znajdujących się przy drugich drzwiach we wszystkich autobusach oraz tramwajach Siemens (w pozostałych tramwajach - ze względów konstrukcyjnych - dezynfektory rozmieszczone zostały w strefie drugich i trzecich drzwi, natomiast w tramwajach Moderus Beta w części niskopodłogowej). W odpowiedzi na zapotrzebowanie pasażerów, którzy zgłaszali, iż pojedyncze urządzenia na pojazd to zbyt mało, Spółka zakupiła kolejne 342 dezynfektory.

Pierwsze z nowo zamówionych urządzeń już dotarły na poszczególne zajezdnie i rozpoczął się ich montaż w pojazdach. Dezynfektory są instalowane w autobusach przegubowych oraz tramwajach jednoprzestrzennych, które mogą pomieścić dużą liczbę pasażerów. Dzięki temu będą łatwiej dostępne i będzie mogło z nich skorzystać więcej osób.