Poznańskie autobusy i tramwaje z bezdotykowymi dezynfektorami

Do połowy czerwca MPK Poznań ma otrzymać wszystkie zamówione bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji rąk, możemy przeczytać na portalu Poznan.pl. Pierwsze takie automaty zainstalowano już w kilku pojazdach, docelowo - zostaną zamontowane we wszystkich tramwajach i autobusach.

W związku z luzowaniem obostrzeń w przemieszczaniu się, które były wprowadzane wraz z rozwojem pandemii koronawirusa, MPK Poznań zamówiło 635 dezynfektorów, czyli automatycznych, bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk.

Dezynfektory wyposażone są w czujniki. Żeby z nich skorzystać wystarczy podłożyć pod nie ręce - wtedy rozpylona zostanie substancja dezynfekująca. Dzięki szybkiej reakcji na podłożenie rąk, skorzystanie z urządzeń nie będzie tamować ruchu osób wsiadających i wysiadających z pojazdu.

Pełny zbiornik o pojemności 1,5 litra ma zapewnia co najmniej 4 tysiące dawek preparatu