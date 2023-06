Poznańskie biuro zaprojektowało eko-rezydencje na... indonezyjskich wyspach. Tak wyglądają!

10 tysięcy kilometrów od Polski architekci z poznańskiego biura Demiurg zaprojektowali ekologiczne rezydencje na indonezyjskich Wyspach Anambas.

Architekci z poznańskiego biura Demiurg zaprojektowali luksusowe rezydencje i hotel na Wyspach Anambas, położonych na Morzu Południowochińskim.

Głównym założeniem inwestora – Frontier Experience było przede wszystkim niezatłoczenie wysp nowymi budynkami, tak aby nie straciły swojego pierwotnego uroku.

Projekt powstał z naciskiem na ekologię, z poszanowaniem żyjących lokalnie gatunków zwierząt, znajdującej się tam rafy koralowej.

Demiurg przeanalizował całą architekturę regionalną i od podstaw stworzył swój unikatowy styl inspirując się w szczególności Malezją i Sumatrą.

Wyspy Anambas – przepiękne krajobrazy, bujna roślinność, błękitna woda i totalne bezludzie. To właśnie tutaj powstaną luksusowe rezydencje oraz hotel, które zaprojektowało poznańskie biuro Demiurg.

Wyspy Anambas są częścią Archipelagu Riau i leżą pośrodku Morza Południowochińskiego, około 300 km na północny wschód od Singapuru. To ponad 10 tysięcy kilometrów od Polski.

Z naciskiem na ekologię

Głównym założeniem inwestora – Frontier Experience było przede wszystkim niezatłoczenie wysp nowymi budynkami, tak aby nie straciły swojego pierwotnego uroku. Otoczenie dżungli i wrażenie bezludności miało być wciąż głównym atutem dla przybywających tutaj w przyszłości turystów.

Po drugie – ekologia. W projekcie należało pogodzić interesy żyjących tam różnorodnych owadów, ptaków, jaszczurek oraz potrzeby komfortu użytkowników, którzy będą zamieszkiwać rezydencje. Z tego względu projektowane budynki musiały być zeroemisyjne, samowystarczalne i nie wpływać negatywnie na lokalny ekosystem.

Energię elektryczną zapewniono poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, czemu sprzyja równikowe słońce. fot. mat. pras. Demiurg

Energię elektryczną zapewniono poprzez wykorzystanie paneli fotowoltaicznych. Równikowe słońce i niewielkie zachmurzenie są w tym wypadku bezcenne, a ich efektywność nieoceniona. Woda pitna będzie natomiast pozyskiwana z otaczającego morza, następnie odsalana, a po zużyciu oczyszczona i wpuszczona ponownie do obiegu.

Wykorzystano także krajobraz wysp, prowadząc wszystkie instalacje pod planowanymi ścieżkami – by uniknąć dodatkowych wycinek oraz lokalizując zbiorniki retencyjne i oczyszczalnie w najwyższym punkcie wyspy, z którego wszystko będzie dalej rozchodziło się grawitacyjnie.

Wokół wysp, pod wodą, znajdują się obszerne skupiska rafy koralowej, dlatego był to kolejny czynnik, dla którego ekologia musiała być priorytetem.

Inspiracje regionalną architekturą

Projektowanie w takim miejscu to nie lada wyzwanie. Pozornie wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji mamy nieskończone możliwości i otwarte pole do kreacji. Przyzwyczajeni do projektowania w odniesieniu do zastanego kontekstu, należało całkowicie zmienić podejście.

Demiurg przeanalizował całą architekturę regionalną i od podstaw stworzył swój unikatowy styl inspirując się w szczególności Malezją i Sumatrą. fot. mat. pras. Demiurg

Demiurg przeanalizował całą architekturę regionalną i od podstaw stworzył swój unikatowy styl inspirując się w szczególności Malezją i Sumatrą, gdzie spektakularny rozwój architektury drewnianej nastąpił na początku XX wieku. Rozwiązania od dawna znane na innych wyspach, należało zaadaptować i przeistoczyć w nowoczesną formę. Najciekawsze były elementy wynikające z indywidualnego podejścia do warunków atmosferycznych i równikowego klimatu.

Jedną ze wspólnych cech dla zabudowy przy tej części Oceanu Spokojnego jest wyniesienie drewnianej konstrukcji słupowej powyżej poziomu terenu. Można je spotkać zarówno w tradycyjnej architekturze Bataków, Torajów czy stylu zabudowy Rumah adat i Malay House. Takie wyniesienie budynków przede wszystkim chroniło przed wodą podczas monsunów, pozwalało na budowę na terenach zalewowych i bagnistych, ale także chroniło wnętrze przed insektami.

W projekcie postanowiono wykorzystać ten sam motyw, ale w innym celu. Na parterze przestrzeń dzienną umieszczono pomiędzy ażurową konstrukcją słupową, by zatarła się granica pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku. Otaczająca budynek dżungla, skały i plaże mają także wizualnie wchodzić do środka, przenikać się z willą. Pomiędzy słupami znajduje się absolutne minimum ścian, a duże przeszklenia można dowolnie otwierać i składać