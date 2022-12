Poznańskie Glinianki z nowymi drzewami i architekturą

Na poznańskich Gliniankach pojawiły się nowe ławki, stoły i leżaki. Wcześniej posadzono tam także 45 wiśni piłkowanych "Kanzan'.

Glinianki to wyrobisko górnicze po odkrywkowej eksploatacji gliny, często zalane wodą. W Poznaniu zespół glinianek, zlokalizowanych w dolinie Strumienia Junikowskiego w południowej części miasta, nazywany jest Szachtami. Niegdyś znajdowały się tam osady związane z cegielniami.

Nowa mała architektura pojawiła się od strony ulicy Witaszka/Kocha.Dwie ławki, 5 foteli i 4 stoliki wykonane zostały z drewna egzotycznego jatoba, nazywanego także "diamentową wiśnią". - To drewno cechuje duża twardość, a co za tym idzie odporność na ściskanie i ścieranie. Ma również bardzo dekoracyjny wygląd. Tym samym meble miejskie dobrze komponują się z przyrodniczym krajobrazem glinianek, nie zaburzając jednocześnie jego naturalności - zaznacza Marta Jastrząb-Frankowska z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Wiosną tego roku na tym terenie posadzono 45 wiśni piłkowanych "Kanzan'.

Drzewa te dorastają do 8 metrów wysokości, a w maju rozkwitają na nich różowe kwiaty. Ponadto bardzo szybko rosną i są mrozoodporne. Wiśnie zabezpieczone zostały specjalnymi siatkami, które chronią je przed podgryzaniem przez bobry. Na Gliniankach to częste zjawisko szczególnie wiosną i latem. Zimą zwierzęta znacznie ograniczają swoją aktywność, przesypiając większą część doby. To metoda uznawana za jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania działań bobrów. Zniechęcone zwierzęta zazwyczaj opuszczają penetrowany teren.

Koszt zakupu i montażu miejskich mebli wyniósł ponad 135 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu miasta.