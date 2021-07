PPP niezbędne przy planowaniu przestrzeni nadbrzeża

Nabrzeża od dłuższego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem architektów. Do głosu dochodzi trend „waterfront”, czyli tworzenia zabudowy właśnie przy linii brzegowej rzek. Jakie wyzwania za sobą pociąga projektowanie takich miejsc?

Jeszcze w latach 80. i 90. często tereny te pozostawały niezagospodarowane, a jeśli były wykorzystywane – to częściej na potrzeby rekreacji i handlu niż kultury, biznesu czy budownictwa mieszkaniowego. Jeszcze wcześniej przecież w większych miastach śródmiejskie obszary nadbrzeżne wykorzystywano na porty i przemysł.

Przykładów nie trzeba szukać daleko – jak choćby we Wrocławiu, gdzie nieopodal Odry mieści się Elektrociepłownia Wrocław, czy w Warszawie – Elektrownia Powiśle, która dziś pełni już zupełnie inną funkcję. Od połowy XX wieku obszary te coraz częściej były opuszczane – w dużej mierze przez wzgląd na żeglugę kontenerową i przenoszenie portów na obszary pozamiejskie. Nie bez znaczenia w tym procesie była także dezindustrializacja, która postawiła przed architektami wyzwanie nadania nowych funkcji opuszczonym obiektom.

Aby przekształcić tereny te w tętniące życiem części miasta, należy przede wszystkim planować je w taki sposób, który zapewni różnorodność i tym samym sprawi, że będą zrównoważone i przyciągające innowacje.

Kluczowe jest projektowanie zrównoważone

Rewitalizacja nabrzeży w miastach jest procesem złożonym, który angażuje wielu interesariuszy. Należy uwzględnić czynniki społeczne, kulturowe, środowiskowe i ekonomiczne. Planowanie zabudowy nad rzekami to spore wyzwanie również pod względem postrzegania wśród społeczeństwa. Zwłaszcza w miastach, które doświadczyły powodzi, zmaganie się z obawami może mieć nie lada wpływ na popyt na mieszkania w tych okolicach. Jednak co ważne, coraz bardziej do głosu dochodzi świadomość podejmowanych kroków, aby takim sytuacjom zapobiegać.

– Nabrzeża to bardzo pożądane dziś przestrzenie. Interesy sektora prywatnego konkurują tu z potrzebami życia społecznego, publicznego. Kluczem do racjonalnego gospodarowania przestrzenią jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, zróżnicowanie funkcji tak, aby miejsca te oferowały różnorodne możliwości, które nie będą wykluczać żadnej grupy – tłumaczy dyrektor zarządzająca i PR z pracowni architektonicznej AP Szczepaniak, Agnieszka Szczepaniak. – Projektując nowe inwestycje, zawsze staramy się myśleć szeroko o całym założeniu urbanistycznym. Coraz częściej skupiamy się na obiektach typu mixed-use, które zapewniają korzystanie z nich przez całą dobę. Na taki krok zdecydowaliśmy się między innymi w Atal Towers, gdzie funkcje mieszkaniowe połączyliśmy z usługami.

Społeczna rola nabrzeża

Wyzwaniem współczesnych urbanistów jest zatem tworzenie przestrzeni inkluzywnych, które będą odpowiedzią na kwestie związane z dostępnością cenową, zmianami demograficznymi czy wykluczenie społeczne. Istotne jest zróżnicowanie oferty – aby nabrzeże nie oznaczało wyłącznie lokali usługowych wzdłuż brzegu, lecz także miejsca dla kultury, biura, mieszkania czy otwarte place. Takie łączenie funkcji jest naturalnym sposobem na integrację społeczeństwa – przyciąganie zarówno turystów, jak i miejscowych.