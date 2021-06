Praca wre na Księżym Młynie

Trwa półmetek prac w kolejnych łódzkich famułach, a w nich poczta, świetlica dla najmłodszych, pracownie twórcze i kilkadziesiąt komfortowych mieszkań. Jakie remonty zaczną się w wakacje i kiedy zostanie przebudowana alejkę Księży Młyn?

– Księży Młyn to perła pośród wszystkich projektów rewitalizacyjnych. To miejsce z klimatem, historią i fantastycznymi mieszkańcami. Miejsce inspiruje artystów, odwiedzają je turyści, a łodzianie chętnie spędzają tu weekendy. Przed przystąpieniem do projektu finansowanego ze środków UE, do 2018 roku wyremontowano budynku przy Księży Młyn 4, 6, 12 oraz Przędzalniana 57. Zrewitalizowano też budynek z charakterystycznym drewniakiem przy ul. Przędzalnianej 91 oraz utworzono 13 pracowni w budynkach przy ul. Przędzalnianej. Zagospodarowano też przestrzeń terenu rekreacyjnego, Kociego szlaku, ulicę Księży Młyn przy szkole i wykonano remont większości sieci infrastruktury. Wartość inwestycji w pierwszym etapie wyniosła 19 mln złotych. W tej chwili przekroczyliśmy półmetek prac. W styczniu 2020 roku oddaliśmy pierwszą wyremontowaną famułę w ramach drugiego etapu rewitalizacji Księżego Młyna – mówi Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich i dodaje: – Aktualnie remontujemy 4 budynki przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, 9. Znajdą się w nich 34 mieszkania komunalne, świetlica dla najmłodszych, poczta oraz pracownia twórcza. Do końca sierpnia będą gotowe dwa budynki gospodarcze, w których powstaną 3 lokale użytkowe przy ul. Księży Młyn 7 i 9 oraz budynek gospodarczy przy ul. Przędzalnianej 57 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Do 2023 roku wyremontujemy łącznie 47 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wartość inwestycji na Księżym Młynie to 110 mln zł.

Kilka dni temu miasto podpisało umowę z wykonawcą na remont 4 budynków przy ul. Przędzalnianej 59, 61, 63 i 67. Ich remont powinien zakończyć się do połowy 2022 roku. Od przyszłego roku, w ramach II etapu rewitalizacji, remontowanych będzie 7 budynków wspólnotowych i część ulicy Fabrycznej od ul. Przędzalnianej do ul. Magazynowej.

Już w lipcu rozpocznie się przebudowa alejki Księży Młyn. Ta inwestycja będzie punktem kulminacyjnym odnowy osiedla. Wykonawca odtworzy przedwojenny wygląd alejki, z szerokim chodnikiem pośrodku i żeliwnymi barierami.

– Za nami półmetek prac na Księżym Młynie. Zakończyliśmy prace na zewnątrz dwóch budynków i prowadzimy prace wykończeniowe w środku – układamy m.in. płytki na podłogach i w łazienkach. Już pod koniec tego roku oba budynki będzie można oddać do użytkowania, a nowi mieszkańcy będą mogli się wprowadzać. Następne dwa budynki zakończymy w 2022 r. Wcześniej, jeszcze przed końcem października 2021 r. zakończymy przebudowę placu wokół komórek i pomiędzy budynkami. W tej chwili prowadzimy tam prace brukarskie – dodaje Robert Wiktorowicz, prezes generalny firmy VIK-BUD.