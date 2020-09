Prace na budowie stadionu ŁKS w Łodzi nie zwalniają

Jedna trybuna jest już gotowa, dwie zostaną oddane w tym niesiący, a prace przy ostatniej, czwartej trybunie właśnie ruszają, pisze portal Uml.lodz.pl. W obiekcie powstanie dodatkowa przestrzeń biurowa.

- Wakacje nie wstrzymały prac na stadionie, pandemia nie wstrzymała. Zatem zaczynamy prace już na czwartej - północnej trybunie. Prace idą pełną parą i to widać. Umowny termin zakończenia inwestycji to 36 miesięcy od daty podpisania umowy czyli 5 czerwca 2022 r. Ale już wiemy, że jest duża szansa, że prace budowalne zakończymy w 2021 roku. To na co chcę zwrócić uwagę to na dodatkową komercyjną przestrzeń, która powstanie w budynku biurowym trybuny północnej na 3 kondygnacjach. Tam będą znajdować się przestrzenie biurowe open space o łącznej powierzchni około 3100 m kw. Przypomnę tylko, że to nie tylko ta rozbudowa stadionu, ale możemy mówić o budowie infrastruktury sportowej w Łodzi. W sąsiedztwie są dwie hale, rozbudowuje się Fala, w oczach rośnie Orientarium. W Łodzi powstaje centrum rekreacyjne, które będzie służyć nie tylko łodzianom, ale będzie to miejsce, które będzie jedną z większych atrakcji turystycznych w naszym mieście – mówi Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi.