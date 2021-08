Prace na terenie łódzkiej Fuzji postępują

SPIE podpisało umowę na montaż instalacji teletechnicznych budynkach biurowych C i D w łódzkiej Fuzji.

Umowa dotyczy wykonania instalacji teletechnicznych w kompleksie biurowym Fuzja - budynki C i D - zlokalizowanym w Łodzi. Prace realizowane są zgodnie z wymogami niezbędnymi do uzyskania certyfikatu BREEAM. Dokładny zakres obejmuje instalację systemu sygnalizacji pożaru, instalacje zasysań wraz z oddymianiem, instalację okablowania strukturalnego, telewizję dozorową, instalację systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu, instalację detekcji gazu, instalację domofonową oraz instalacje gaszenia SUG (3 pomieszczenia w tym data room o kubaturze ok 630 m3).

- Obecnie mamy już wykonane okablowanie dla systemu SSP (System Sygnalizacji Pożaru) na wszystkich kondygnacjach zarówno w zakresie S&C i powierzchni najmu. Trasy koryt kablowych poziome na wszystkich budynkach również zostały już wykonane. Kolejny krok to montaż tras koryt pod podłogą techniczną oraz ułożenie okablowania dla systemów okablowania strukturalnego, Systemu Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz dla systemu telewizji dozorowej. Realizujemy standardowy zakres instalacji niskoprądowych oraz rozbudowany system kontroli dostępu (KD). Montowane czytniki wyposażone są w moduły do QR kodów, moduł gości oraz integracji z windami. Dla jednego z najemców wykonamy również integrację systemu telewizji dozorowej (CCTV) z systemem KD, a do systemu nadzoru włączymy w tym przypadku biuro zlokalizowane w Katowicach. Realizacja przebiega planowo, mamy duże doświadczenie w tego typu instalacjach – stan prac relacjonuje Paweł Dubiel Kierownik Kontraktu ze SPIE Building Solutions.

- Wcześniej wspomniana kontrola dostępu (KD), odgrywa coraz ważniejszą rolę w obiektach biurowych, z uwagi na konieczność wspierania różnych standardów kart, integracji z systemem windowym, systemem telewizji przemysłowej czy systemem zarządzania gośćmi. Dzisiaj w obliczu szeroko obecnych cyber-zagrożeń, najemcy przywiązują coraz większą uwagę do bezpieczeństwa systemu Kontroli Dostępu. W łódzkiej inwestycji Fuzja po raz kolejny Echo Investment wybrało platformę AEOS firmy Nedap, która spełnia wszystkie wspomniane wymagania – dodaje Grzegorz Kosik Regional Partner Manager z Nedap.

Fuzja to wieloetapowa inwestycja, która łączyć będzie funkcję biurową, handlowo–usługową, gastronomiczną, a także budynki mieszkalne, plac miejski (Ogrody Anny) i otwarte, zielone tereny wspólne liczące blisko 4 ha.