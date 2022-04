Pracownia AMC Chołdzyński podpisała umowę na projekt HUB-u Gamingowo-Technologicznego w Katowicach

Kolejny krok w kierunku powstania katowickiego HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Pracownia projektowa AMC – Andrzej M. Chołdzyński podpisała umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla pierwszego etapu realizacji projektu pn. „Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny". Inwestycja przywróci życie do obiektów po KWK Wieczorek, a także będzie motorem napędowym dla rozwoju firm skupionych wokół cyfrowej branży.

- Powstanie HUB-u Gamingowo-Technologicznego to projekt, który wytycza kierunek rozwoju Katowic. Mamy dobre doświadczenia związane z rewitalizacją terenów pokopalnianych. Strefa Kultury powstała właśnie na terenie dawnej kopalni, a jej budowa w sposób znaczący wpłynęła na rozwój i wizerunek miasta. Dziś robimy kolejny krok w stronę przyszłości i nowoczesnych technologii. Wierzę, że ten ruch przyciągnie nowych inwestorów i wpłynie na stworzenie nowych miejsc pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podpisanie umowy to efekt konkursu, w którym wzięło udział kilkanaście pracowni projektowych. Sąd konkursowy za najlepszą uznał propozycję pracowni z Lublina, a częścią nagrody za zajęcie pierwszego miejsca było zaproszenie do udziału w negocjacjach na realizację projektu.

Technologie przyszłości w historycznej przestrzeni

Pracownia projektowa AMC – Andrzej M. Chołdzyński może pochwalić się pokaźnym dorobkiem, obejmującym liczne realizacje w Polsce i na świecie, za które była nagradzana i wyróżniana. To projekty użyteczności publicznej, biurowce, stacje metra, budynki hotelowe i kongresowe. W portfolio wybranej pracowni projektowej znajdują się także rewitalizacje i przebudowy zabytków, co jest szczególnie ważne w kontekście HUB-u Gamingowo-Technologicznego, który ma powstać na terenie po byłej kopalni KWK Wieczorek.

– Kluczowe dla projektu były warstwa historyczna tego miejsca oraz jego nowoczesne, innowacyjne przeznaczenie. Stąd nasza propozycja – dostrzegająca najbliższe otoczenie, a więc sąsiedztwo Nikiszowca i Giszowca oraz kompleksowy charakter istniejącej zabudowy po KWK Wieczorek, który z punktu widzenia kulturowego jest dziełem dokonanym – aby zintegrować te istniejące przestrzenie z nową funkcją. Dlatego zaprojektowaliśmy duży park, który integruje te budynki. I trochę wzorem paryskiego Luwru, część dolną z ogrodem, która będzie zawierała funkcje dodane, dzięki czemu na powierzchni układ budynków pozostanie niezmieniony – przedstawił założenia projektu architekt Andrzej Chołdzyński.

Dolina Cyfrowa w Nikiszowcu

HUB Gamingowo-Technologiczny ma stanowić wspólną przestrzeń dla firm technologicznych, game developerów, czyli producentów gier, a także środowiska związanego z e-sportem, które zajmuje się organizacją rozgrywek, turniejów i realizacją transmisji. W Katowicach działa kilkanaście takich firm, w regionie kilkadziesiąt. Choć część ich działalności jest zbieżna, to jednak mają różne potrzeby i interesy. Ideą HUB-u jest skupienie przedstawicieli nowych technologii w jednym miejscu i przyciągnięcie kolejnych firm, poprzez spełnienie ich wymagań i umożliwienie dalszego rozwoju. - Firmy katowickie nie wypełnią samodzielnie HUB-u, dlatego chcemy w nim stworzyć warunki do rozwoju z myślą o różnych podmiotach i zachęcić je do przenoszenia tu swojej działalności – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów. Może w tym pomóc międzynarodowa rozpoznawalność, którą przynoszą organizowane w Katowicach mistrzostwa świata w e-sporcie – Intel Extreme Masters.

Celem inwestycji jest także umożliwienie współpracy w obszarze gamingu pomiędzy światem biznesu i nauki – HUB ma umożliwić wspólne realizacje, np. tworzenie metodologii badań czy też opracowanie takiego modelu kształcenia, by absolwenci szkół i uczelni mogli od razu rozpocząć pracę na stanowiskach juniorskich w działających tu firmach.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

Obecne prace projektowe dotyczą pierwszego z sześciu przewidzianych etapów projektu i polegają na stworzeniu dokumentacji dla adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków po KWK Wieczorek, w których znajdą się między innymi powierzchnie biurowe i coworkingowe, studia nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne. Wartość pierwszego etapu szacowana jest na około 200 mln zł. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę powinny być gotowe, zgodnie z harmonogramem, do końca marca 2023 roku. Kolejny etap to wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz prace w terenie.

Pozostałe etapy inwestycji polegać będą m.in. na budowie hal produkcyjnych, których zakładanym przeznaczeniem są studia telewizyjne i studio nagrań dla obsługi przemysłu e-sportowego; uzbrojeniu obiektów w sprzęt technologiczny oraz sprzęt ogólnego przeznaczenia; budowie budynków biurowo-usługowych oraz zaadaptowaniu Szybu Poniatowski na cele społeczno – edukacyjno – kulturalne. Koszt całej inwestycji to około 600 mln zł.

Przedsięwzięcie jest ujęte w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym, stanowiącym załącznik do Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, który aktualnie jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską. Proponowana na chwilę obecną kwota dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to ponad 64 mln EUR.