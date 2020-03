Pracownia ArchiTeka i Sikora Wnętrza rewitalizują dawną fabrykę pomp w Lesznie

Centrum miasta i zbudowana z cegły i stali dziura wstydu. Tak jeszcze do niedawna można było opisać ruiny dawnej fabryki pomp w Lesznie, która powstała na początku dwudziestego wieku za sprawą przedsiębiorcy Phillippa Hannacha.

Tak było do czasu, gdy lokalny działacz Michał Biegajski, odpowiedzialny za rewitalizację licznych obiektów, zajął się tą przestrzenią i wymyślił jego koncepcję. Postawił na lofty z prawdziwego zdarzenia oraz ciekawy kolaż usług. W rozmowach podkreśla, że chociaż wykonał wiele projektów to właśnie ten jest projektem jego życia. - Przywrócenie do życia obiektu to niełatwe zadanie pod względem zarówno koncepcyjnym, finansowym i organizacyjnym. Musimy też nadać mu nową funkcję - zaadaptować na potrzebę rynku i mieszkańców zachowując przy tym jego niezwykły industrialny charakter. W swoich działaniach oddajemy hołd historycznemu wyrazowi miasta. Udało mi się zebrać najlepszych specjalistów, którzy rozumieją ideę, energię i pasję towarzyszącą temu przedsięwzięciu - opisuje Michał Biegajski.

Wsłuchać się w głos minionych epok

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wrażliwego architektonicznego oka Mariusza Popiołka z pracowni ArchiTeka. To on czuwa nad finalną formą i nadaje jej spójny i powiązany z miastem charakter. Z jego słów przebija mocna wizja projektowa, która rzuca światło na dalsze etapy realizacji. - Przy projektowaniu dużą wagę stawiamy na najwyższej jakości materiały aby mieć pewność, że budynki zachowają swój charakter i walory historyczne, które są dużym atutem tego miejsca. Kompleks usytuowany jest przy dawnych wałach fortyfikacyjnych – Al. Juliusza Słowackiego, które idealnie okalają zielenią ceglane mury fabryki, którą chcemy również przenieść do wnętrza kompleksu poprzez m.in. zielone dachy. Projektowanie w istniejącej poprzemysłowej tkance nie jest proste – należy wsłuchać się w głos minionych epok, nie tracąc przy tym świadomości dotyczącej oczekiwań dzisiejszego świata. Należy zrównoważyć i wprowadzić harmonię między starym a nowym - mówi Mariusza Popiołka.

Prawdziwy dream team

By dopełnić projekt potrzebny był jeszcze jeden specjalista – profesor Jan Sikora, właściciel pracowni Sikora Wnętrza, ceniony architekt wnętrz z Gdańska, który w przeszłości przywracał do życia takie obiekty jak np. Stacja Kultura w Rumi. - Uwielbiam takie projekty i działania. Podczas pierwszego spotkania w Lesznie zobaczyłem, że zespół prowadzony przez inwestora to prawdziwy dream team. Ludzie nie bojący się odważnych rozwiązań, pełni energii i szukający intensywnej pracy na rzecz rewitalizacji. Zafascynowała mnie ta energia i ze swoim zespołem ruszyliśmy dynamicznie do pracy. Zaprojektowany przez nas loft w Kuźni pokazuje potencjał miejsca – tu nic nie jest udawane. Przyszli użytkownicy tej przestrzeni znajdą tutaj rzadki produkt: autentyczność połączoną z bezkompromisową jakością. Nie mogę się doczekać tej realizacji - opowiada Jan Sikora.

Na otwarcie pierwszych przestrzeni w dawnej fabryce Pomp w Lesznie przyjdzie nam czekać niecały rok.