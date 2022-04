Pracownia ARK z Gdańska odmieni Galerię Rumia

Galeria Rumia, centrum handlowe położone w samym sercu blisko 50-tysięcznego miasta Rumia, pod okiem nowego właściciela przechodzi całkowitą metamorfozę. Zmiany dotyczą zarówno architektury obiektu, jak i jego funkcjonowania. Za projekt zmian odpowiada Pracownia Projektowa ARK z Gdańska.

Galeria Rumia istnieje od 2009 roku. Na trzech poziomach, na prawie 40 tys. mkw. powierzchni użytkowej do dyspozycji klientów znajdować się będzie blisko 80 sklepów renomowanych marek, strefa usługowa, gastronomiczna, a także cieszące się dużą popularnością kino. Galeria zapewnia gościom darmowy, wielopoziomowy parking z 460 miejscami postojowymi.

W połowie 2021 r. nowym właścicielem obiektu została spółka GT. To kolejny, po Parku Handlowym Pszczyna oraz Galerii Tarnobrzeg, efekt współpracy firm PKB Inwest Budowa oraz Master Development Poland. Zarządzanie obiektem powierzono firmie IMV Polska, a za rekomercjalizację odpowiada spółka BOIG.

Lifting architektoniczny

Zmiany właścicielskie są doskonałą okazją do rozwoju formatu obiektu. W ramach modernizacji Galerii Rumia rozpoczął się lifting architektoniczny, który zakłada m.in nową elewację, unowocześnienie i odświeżenie wnętrz, nową identyfikację wizualną oraz dostosowanie powierzchni obiektu do aktualnych potrzeb najemców i klientów. Całkowicie wymienione zostaną systemy oświetleniowe w galerii, unowocześnione będą schody ruchome i windy. Widoczną oznaką zmian jest również nowy adres odzwierciedlający faktyczne usytuowanie obiektu. Od teraz, oficjalnie, Galeria Rumia zlokalizowana jest w Rumi przy ulicy Sabata 1.

- Przeprowadzenie zmian zarówno w warstwie wizualnej, jak i dotyczącej oferty oraz samego funkcjonowania są niezbędne. Dążymy do tego, aby Galeria stała się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym klientom niż obecnie, aby była utożsamiana z komfortowymi zakupami oraz przyjemnym spędzaniem czasu wolnego. Malownicze otoczenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, bliskość aglomeracji trójmiejskiej, doskonała komunikacja – to atuty, które sprawiają, że Rumia jest atrakcyjnym ośrodkiem dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Jako właściciel dostrzegamy ogromne możliwości inwestycyjne miasta. Dlatego udoskonalamy Galerię Rumia tak, by wpisywała się tym samym w rozwój miasta – mówi Leszek Dąbrowski, prezes Master Development Poland.