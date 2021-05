Pracownia F-11 zaprojektowała halę Kolei Dolnośląskich w Legnicy

Koleje Dolnośląskie zaakceptowały projekt hali serwisowej stworzony przez krakowską pracownię F-11. Projektant został wyłoniony spośród siedmiu pracowni projektowych i biur architektonicznych w ramach ubiegłorocznego przetargu. Obecnie dolnośląska spółka poszukuje wykonawcy, który zajmie się rozbudową zaplecza technicznego.

Prace nad rozbudową zaplecza technicznego Kolei Dolnośląskich w Legnicy nabierają tempa.

Spółka odebrała już projekt nowej hali, a 12 maja wszczęła postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę planowanej hali serwisowej przy ul. Pątnowskiej.

Za projekt odpowiedzialna jest krakowska pracownia F-11, wyłoniona w ramach przetargu w 2020 r.

Całość inwestycji ma kosztować niemal 45 mln zł.

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wykonawcę inwestycji, który będzie odpowiedzialny za rozbudowę zaplecza technicznego przy ul. Pątnowskiej w Legnicy. Nowa hala serwisowa składać się będzie z czterech torów o długości 120 metrów oraz jednego toru przeznaczonego na całoroczną, nowoczesną myjnię automatyczną.

– Rozbudowa zaplecza technicznego pozwoli nam na większą niezależność dzięki możliwości samodzielnego przeprowadzania przeglądów taboru wyższego rzędu. Zależy nam na podniesieniu standardu naszych pojazdów oraz komfortu podróży pasażerów – zaznacza Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Inwestycja w centrum serwisowe będzie mieć wpływ na zmniejszenie kosztów obsługi serwisowej taboru, zmniejszenie zużycia energii, a także bezpieczną i sprawną realizacją przeglądów i napraw oraz szybszym reagowaniem na występujące awarie.

Rozpoczęcie rozbudowy zaplecza technicznego planowane jest na trzeci kwartał 2021 r. W związku z szerokim zakresem przedsięwzięcia, uruchomienie funkcjonalnego kompleksu serwisowo-remontowego przewidywane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

Gotowy projekt nowej hali

W toku trwających prac eksperckich zaakceptowano również projekt hali serwisowej. Za jego opracowanie odpowiedzialne jest krakowska pracownia F-11, która została wyłoniona w ramach przetargu w 2020 r.

Nowa hala zwiększy możliwości serwisowe spółki. Na wyposażeniu hali znajdzie się przede wszystkim nowoczesna myjnia automatyczna oraz specjalistyczny sprzęt do obsługi i serwisowania taboru w tym m.in.: tokarka podtorowa, instalacja do opróżniania nieczystości i nowa stacja paliw. W celu usamodzielnienia prac serwisowych, centrum wyróżniać będzie system, dzięki któremu możliwe będą przeglądy pojazdów do poziomu P4.

Dofinansowanie z środków europejskich

- Najnowsza inwestycja Kolei Dolnośląskich to kolejny krok ku polepszeniu usług transportowych na Dolnym Śląsku – komentuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Obok powiększającego się taboru i rewitalizacji nowych połączeń, rozbudowa hali serwisowej sprawia, że nasz region staje się coraz bardziej niezależny w kontekście rozwoju transportu kolejowego. Wszystkie te działania mają spójny charakter i jeden wspólny cel – podwyższenie standardu usług w województwie – dodał.

Łączna kwota inwestycji wyniesie niemal 45 mln złotych, z czego 14 mln złotych stanowić będzie wkład własny Kolei Dolnośląskich. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółka czeka na oferty firm zainteresowanych realizacją projektu do 15 czerwca 2021 roku. W ramach przetargu wyłoniony zostanie wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.