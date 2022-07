Pracownia Group-Arch projektuje wrocławską inwestycję dla PFR Nieruchomości i PKP S.A

Pracownia Group-Arch zaprojektuje około 450 mieszkań na wynajem przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. Inwestycja przy ul. Białowieskiej to wspólne przedsięwzięcie spółki PFR Nieruchomości i PKP S.A.

Inwestycja będzie realizowana na działce położonej na lewym brzegu rzeki Odry.

Zgodnie z założeniem na tym terenie ma powstać osiedle, które pomieści około 450 mieszkań i lokale usługowe.

Opracowaniem dokumentacji projektowej przyszłego osiedla zajmie się wrocławska pracownia architektoniczna Group – Arch.

Obszar objęty pracami projektowymi jest szczególnie atrakcyjny ze względu na swoje położenie między Odrą a Parkiem Popowickim.

Jest to niewątpliwie bardzo ciekawa lokalizacja zarówno dla nas architektów, jak i dla przyszłych mieszkańców osiedla. Tereny Popowic bardzo dynamicznie się rozwijają, zapewniając ciekawą i kompletną ofertę, są także doskonale skomunikowane. Największą zaletą tej lokalizacji są jednak według nas liczne tereny zielone i bliskość Odry. Wrocław powoli na nowo odkrywa rzekę, powstaje coraz więcej nowych inwestycji w pobliżu Odry, w ramach których powstają również mariny, promenady oraz inne ciekawe przestrzenie wspólne. Dla nas woda oznacza przestrzeń i oddech, których tak brakuje we współczesnych projektach. Cieszy nas to, że będziemy mogli się zmierzyć z tym tematem – zaznacza Agnieszka Staszczyszyn z pracowni Group – Arch.

Architekci postawili na BIM

Osiedle będzie projektowane w technologii BIM, która opiera się na elektronicznym zapisie danych o obiekcie budowlanym w trójwymiarowym wirtualnym modelu. Dane tworzone na etapie projektowania wykorzystuje się w trakcie budowy i użytkowania budynku.

- W technologii BIM pracujemy od 2015, od tego czasu zdobyliśmy spore doświadczenie i w tej chwili nie wyobrażamy sobie powrotu do pracy w technologii 2D. Widzimy, jak na przestrzeni tego czasu zmieniło się podejście do BIMu i ile ta technologia daje narzędzi nie tylko projektantom, ale również wykonawcy czy inwestorowi. Narzędzia te pozwalają nam na świadome i przemyślane kształtowanie brył budynków, a co za tym idzie świadomą kreację przestrzeni. Ponadto wykonawca może z łatwością zliczyć ilości materiałów do zamówienia, a inwestor zarządzając budynkiem ma dostęp do informacji o wbudowanych materiałach, gwarancjach, czy też wymaganych przeglądach technicznych – dodaje Agnieszka Staszczyszyn.

Za realizację inwestycji będzie odpowiedzialna spółka celowa, do której PKP S.A. przekazało aport w postaci gruntu, z kolei pełne finansowanie projektu zapewni Fundusz Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości.