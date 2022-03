Pracownia Jacka Bułata z nowym projektem. Tym razem zaprojektuje amfiteatr w Bielawie

W bielawskim parku miejskim powstanie amfiteatr plenerowy, który zaprojektuje Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat. Pracownia z Poznania przedstawiła wizualizacje obiektu.

"Od 2013 r. Gmina Bielawa realizuje rewitalizację Parku Miejskiego, która ma doprowadzić do przywrócenia jego dawnej świetności. Z jednej strony realizowane są przedsięwzięcia, które mają podnosić atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną parku i są one dostępne nieodpłatnie, a z drugiej strony systematycznie rozszerzany jest wachlarz usług odpłatnych. W bieżącym roku podjęte zostały działania, aby w pobliżu miejsca, gdzie niegdyś mieściła się "muszla" koncertowa, a dziś znajduje się siłownia "pod chmurką", powstał nowoczesny amfiteatr plenerowy. Dlatego też w styczniu 2022 r. przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej dla tego przedsięwzięcia. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat z Poznania, która za kwotę 150.060 zł wykona projekt amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem teren" - ogłosił Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy, na facebooku.

Założenia projektowe obejmują m.in.: widownię na ok. 800 miejsc siedzących, scenę w kształcie "muszli" o pow. ok. 160 mkw., jednokondygnacyjny obiekt kubaturowy. Ponadto forma architektoniczna i skala projektowanej inwestycji ma być dostosowana do otoczenia, w tym do budynku „EKO Cafe” i tężni plenerowej, które znajdują się w centralnej części Parku.



Obecnie rozpoczęły się prace nad opracowaniem szczegółów inwestycji, w tym układu funkcjonalnego obiektu kubaturowego oraz przyłączy do infrastruktury technicznej. Kompletna dokumentacja powinna zostać przekazana zamawiającemu do 30. listopada br.