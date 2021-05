Pracownia PAS Projekt najnowszą koncepcją zmieni okolicę elbląskiego Starego Miasta

W ramach Programu Fabryka tuż obok elbląskiego Starego Miasta powstanie inwestycja Porta Mare, w której skład wejdą: biurowiec, aparthotel i powierzchnie handlowe. Koncepcja pracowni PAS Projekt zakłada powstanie 7 brył z dwuspadowym dachem.

W biurowcu Porta Mare w Elblągu powstanie 6 tys. mkw. powierzchni biurowej, uzupełnionej przez powierzchnię użytkowo-handlową i aparthotel.

Inwestycja powstanie przy ul. Warszawskiej na malowniczym nabrzeżu rzeki Elbląg.

Elbląski biurowiec „Porta Mare” zaoferuje ponad 6 tys. mkw. wysokiej klasy biur, ale także powierzchnie przeznaczone pod działalność aparthoteli oraz przestrzenie handlowo – usługowe. Będzie on zlokalizowany przy ul. Warszawskiej na malowniczym nabrzeżu rzeki Elbląg, która dzieli teren przyszłej inwestycji od miejskiej starówki. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Fabryka, który poprzez budowę nowoczesnych przestrzeni biurowych ma pobudzać potencjał średnich miast.

- Nasz elbląski projekt w ogromnym stopniu oddaje misję Programu Fabryka. To nie tylko wysokiej klasy powierzchnia biurowa, ale inwestycja o dużym znaczeniu rozwojowym i rewitalizacyjnym. Jestem przekonany, że dzięki realizacji tego projektu miasto i jego mieszkańcy zyskają bardzo atrakcyjną przestrzeń, która może stać się wizytówką Elbląga. Nie bez znaczenia jest też impuls gospodarczy, który będą niosły za sobą nowoczesne powierzchnie biurowe odpowiadające potrzebom nawet najbardziej wymagających najemców. Chcemy ruszyć z budową obiektu na przełomie 2021 i 2022 roku – podkreśla Mariusz Domeradzki, prezes Operator ARP sp. z o.o.

Elbląska Wyspa Spichrzów to obszar, który stanowił gospodarcze zaplecze miasta. Pierwsze zabudowania pojawiły się na niej na początku XIV wieku. Na wyspie lokowano urządzenia konieczne do obsługi dalekosiężnego handlu, portu, stoczni, a także warsztaty rzemieślnicze i spichrze. Teren pod realizację tej inwestycji wskazał elbląski samorząd.

- Program Fabryka to szansa na dalszy rozwój, ale także prestiż. Dzięki dogodnemu położeniu, atrakcyjnym terenom, nowoczesnej infrastrukturze, uczelniom wyższym oraz dobremu klimatowi dla biznesu, mamy bardzo duży potencjał rozwojowy, zarówno jeśli chodzi o zakłady produkcyjne, jak i sektor usług biznesowych. Mam nadzieję, że dzięki miejscom pracy, które powstaną w nowoczesnym biurowcu na Wyspie Spichrzów, Elbląg stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia – szczególnie dla osób młodych. Co do samej lokalizacji to przestrzeń Wyspy Spichrzów wymaga rewitalizacji oraz szeroko pojętego przystosowania do współczesnych potrzeb. Inwestycja Porta Mare, której propozycja architektoniczna zawiera kod identyfikujący ją z dawną zabudową spichlerzową i tworzy wokół bardzo atrakcyjną publiczną przestrzeń nadwodną jest pierwszym krokiem w tym kierunku – podkreśla prezydent Elbląga Witold Wróblewski.