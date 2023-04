Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego otwarta. To projekt Heinle, Wischer und Partner Architekci

Prezydent Warszawy zainaugurował działalność Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - nowej placówki edukacyjnej, która działa w ramach Centrum Nauki Kopernik.

Właśnie otwarto Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie.

Projekt od samego początku, czyli od etapu konkursu na koncepcję, był prowadzony w metodologii BIM.

Nowością na skalę Polski jest także zastosowana w budynku elewacja ETFE - to chyba najbardziej nietypowa część całej konstrukcji.

Koncepcję architektoniczną nowego budynku Centrum Nauki Kopernik opracowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci.

Łączny koszt prac budowlano-inwestycyjnych wraz z wyposażeniem to ok. 75,3 mln zł, w tym roboty budowlane ok. 65 mln zł.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to interdyscyplinarne centrum badawczo-rozwojowe, w którym będą badane procesy uczenia się i tworzone nowoczesne narzędzia edukacyjne.

- Otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to ważny dzień dla nauki. Uruchamiamy tu dziś wyjątkowe w skali nie tylko naszego kraju, ale też całego świata centrum naukowo-badawcze, w którym z myślą o mieszkańcach Warszawy naukowcy z Polski i całego świata będą realizować swoje projekty od A do Z. Dzięki temu lepiej poznamy i zrozumiemy tajniki ludzkiego umysłu oraz procesy uczenia się, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju edukacji. Bardzo się cieszę, że Warszawa wsparła ten projekt i przekazała teren na budowę tego imponującego obiektu oraz blisko 28 mln zł na prace budowlane, wykończeniowe i instalacyjne – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Budynek pracowni został tak zaprojektowany, aby można było w nim realizować projekty od początku do końca. Badacze, korzystając z infrastruktury PPK, będą mogli realizować własne pomysły lub włączać się w projekty prowadzone przez placówkę.

- Wykorzystując wiedzę dotyczącą uczenia się, chcemy projektować rozwiązania służące edukacji i komunikacji naukowej nowej generacji. Skutecznie łączyć nauczanie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z zainteresowaniami, pasjami i potrzebami współczesnych uczniów oraz możliwościami, jakie oferują nam dziś technologie. Naszym celem jest wsparcie młodzieży w przygotowaniach do wyzwań przyszłości – mówi Robert Firmhofer, Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Od pomysłu do produktu

Pracownia to miejsce prac badawczo-rozwojowych, gdzie wraz z partnerami będą tworzone nowe wystawy, eksponaty, pomoce edukacyjne i scenariusze zajęć, interdyscyplinarne projekty, wydarzenia.

W PPK zgromadzono 1.5. tys. różnych sprzętów – ponad 250 typów urządzeń, w tym m.in. 34 zaawansowane technologicznie mikroskopy, 17 robotów przemysłowych, sondy pomiarowe, duże maszyny warsztatowe (sterowana komputerowo tokarka, przemysłowa wycinarka laserowa) czy drukarki 3D.

Pracownia to miejsce prac badawczo-rozwojowych, gdzie wraz z partnerami będą tworzone nowe wystawy, eksponaty, pomoce edukacyjne i scenariusze zajęć, interdyscyplinarne projekty, wydarzenia, fot. mat. pras.

W centrum można tworzyć i udoskonalać prototypy - sercem budynku są świetnie wyposażone warsztaty z profesjonalnym sprzętem oraz laboratoria z zaawansowanymi technologicznie przyrządami i aparaturą do doświadczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Ten sprzęt będzie służył do pracy głównie naukowcom i badaczom.

Badacze „podejrzą” jak się uczymy

W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będzie też można sprawdzić jak działa już gotowy projekt – testować będą go przyszli odbiorcy w specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach. Jedne z nich przypominają klasę szkolną, inne – mieszkanie lub laboratorium. W Pracowni duży nacisk będzie położony na badanie procesów uczenia się, dlatego przebieg zajęć będzie można obserwować z sal (fokusowni) wyposażonych w lustra weneckie oraz aparaturę umożliwiającą nagrywanie i analizę zachowań uczestników (kamery, mikrofony, oprogramowania i sprzętu do eyetrackingu). Fokusownie zostały przygotowane z myślą o badaczach – psychologach i socjologach, a także projektantach, którzy mogą sprawdzać, jak używane są ich produkty.

W nowym budynku jest również „Wytwórnia – FabLab edukacyjny”. To przestrzeń warsztatowa, w której będą odbywały się zajęcia konstruktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Twórcom cyfrowym centrum udostępni również profesjonalne studio nagrań. W PPK znajduje się także przestrzeń biurowa oraz showroom, w którym będzie prezentowane to, czym aktualnie zajmuje się PPK.

Eko budynek w sercu Powiśla

Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni ok. 6 tys. mkw. Obiekt jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Prosta i lekka bryła w kształcie prostopadłościanu ma oryginalną fasadę w postaci wypełnionych powietrzem poduszek z membran ETFE, które przepuszczają dużo światła naturalnego(do 95 proc.) i jednocześnie izolują wnętrze termicznie Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne, a także instalacje, umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej w sanitariatach.

Koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika opracowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o, fot. mat. pras.

Koncepcję architektoniczną nowego budynku Kopernika opracowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o. o., kierowana przez Edzarda Schultza i Annę Stryszewską-Słońską. Wykonawcą inwestycji budowlanej jest Unibep S.A.

Łączny koszt prac budowlano-inwestycyjnych wraz z wyposażeniem to ok. 75,3 mln zł, w tym roboty budowlane ok. 65 mln zł.