Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego pnie się w górę

Na budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zawisła wiecha. To oznacza, że zakończone zostały prace konstrukcyjne i rozpoczął się kolejny etap budowy. Pracownia już w 2022 r. dołączy do kompleksu Centrum Nauki Kopernik jako interdyscyplinarne laboratorium badań, przestrzeń twórcza oraz miejsce współpracy, spotkań i debat.

REKLAMA

Nie wystarczy tylko zachęcać najzdolniejszych naukowców, aby prowadzili badania, ale trzeba też zadbać o to, aby z tych badań wyniknęło coś pozytywnego nie tylko świata nauki, ale również dla praktycznych zastosowań. Z tą myślą tworzymy Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. Po pierwsze, dlatego żeby mogli się tu spotkać naukowcy z bardzo różnych dziedzin, na styku których bardzo często powstają innowacje. Po drugie, dlatego żeby wszystko to co tutaj zostanie wymyślone, miało szansę na zastosowanie w rzeczywistości – w biznesie czy dla rozwoju miasta – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Bardzo się cieszę, że miasto stołeczne Warszawa mogło partycypować w budowie tego centrum, przekazując na ten cel prawie 30 mln zł. Cieszę się również, że budynek, który tutaj powstaje, będzie służył Warszawie – dodaje.

Budowa Pracowni rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. Gotowa jest już stalowa konstrukcja budynku, podstawowa elewacja z przeszkleniami, ciągi komunikacyjne (schody, szyby windowe) oraz pokrycie dachu. Trwa budowa ścian wewnętrznych wraz z instalacjami (przyłącza energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji, centralne ogrzewanie i klimatyzacja). Jednym z najciekawszych elementów architektonicznych obiektu jest montowana właśnie elewacja, wykonana z wypełnionych powietrzem dwuwarstwowych poduszek ze specjalnej membrany. Podobne rozwiązania posiadają m.in. uniwersytety w Pradze, Orientarium w Łodzi, ambasada amerykańska w Londynie, oraz wiele stadionów.

Dmuchana elewacja to nie jedyne przyjazne dla środowiska rozwiązanie w budynku Pracowni. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne oraz instalacje umożliwiające wykorzystywanie wody deszczowej w sanitariatach.

Twórcza przestrzeń nad Wisłą

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych. Połączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych. Ich wyniki staną się punktem wyjścia do tworzenia prototypów i innowacyjny rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój kompetencji kluczowych w 21. wieku.

W siedzibie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego znajdą się laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechatronicznych, a także profesjonalne studio nagrań. Powstanie duży warsztat konstruktorski z narzędziami do projektowania i realizacji wyzwań inżynierskich. Wnętrze będzie przystosowana do testowania formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie, sprzęt do analizy behawioralnej i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzanie zaawansowanych badań.

Obiekt zmieści jednorazowo 600 osób. Będzie mieć trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni ok. 6000 m²kw Koncepcję architektoniczną nowego budynku Centrum Nauki Kopernik opracowała wrocławska pracownia Heinle, Wischer und Partner Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep.

Łączny koszt budowy Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to ponad 82 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy w kwocie ponad 27,5 mln zł oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie niemal 17 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny Centrum Nauki Kopernik i fundusze pozyskane od konsorcjantów oraz sponsorów.