Pracownia SRDK Studio ma nowe biuro. W zabytkowej Willi Pfluga

Pracownia SRDK Architekci Studio Środka przeniosła swoje biuro do zabytkowej willi przy ulicy Ksawerego Liskego 7 we Wrocławiu. Budynek z 1876 roku został zrewitalizowany i rozbudowany prawie 20 lat temu według projektu... studio SRDK.

Autorska pracownia Doroty i Kazimierza Śródków zaprojektowała oraz nadzorowała modernizację i rozbudowę willi, zachowując historyczne elementy.

W ciągu swojej bogatej historii zabytkowa willa pełniła różne funkcje. Zaprojektował ją niemiecki architekt Emil Boethke dla ówczesnego szefa taboru kolejowego Adalberta Pfluga. W 1914 roku została przebudowana, a w latach 30. dwudziestego wieku była siedzibą studenckiej korporacji Uniwersytetu Wrocławskiego „Vandalia”. Dziś jest przestrzenią do pracy, która łączy historyczny urok i współczesne rozwiązania w doskonałej lokalizacji tuż nad Odrą.

Frontowa elewacja Willi Pfluga, fot. Andrzej Bulik

Willa Pfluga to budynek, który wyróżnia się wśród innych zabytków Wrocławia swoim charakterem i pięknem. Adalbert Pflug był innowacyjnym przedsiębiorcą i wrażliwym estetą – mówi architektka Małgorzata Hendrich-Żugaj.

– Trzykondygnacyjny obiekt z towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi przekształciliśmy w butikowy biurowiec o czterech kondygnacjach użytkowych. Do dziś intryguje odwiedzających nas gości w jaki sposób z nieużytkowego strychu powstała pełnowartościowa przestrzeń biurowa na poddaszu willi – dodaje.

Projektanci SRDK Architekci Studio Śródka specjalizują się w projektowaniu dużych założeń mieszkalnych, a także biurowych oraz użyteczności publicznej. Firma może pochwalić się 25-letnim doświadczeniem w branży deweloperskiej oraz obszernym portfolio zrealizowanych inwestycji. Poprzednia lokalizacja mieściła się w zaprojektowanym przez nich kompleksie biurowym City Forum. Tam studio miało siedzibę wraz z całą Grupą Archicom, której było częścią.

Jak wyjaśnia Dorota Jarodzka-Śródka – architekt i właścicielka SRDK - decyzja o przeprowadzce do butikowej przestrzeni wynikała przede wszystkim z wyjścia SRDK z grupy biznesowej Archicomu. Przyznaje, że powrót do willi po trosze wiąże się z sentymentem do wyjątkowego miejsca.

Klimat dawnych czasów

Autorska pracownia Doroty i Kazimierza Śródków zaprojektowała oraz nadzorowała modernizację i rozbudowę willi, zachowując historyczne elementy. Obiekt stał się komfortowym kompleksem biurowym z niezwykłym wykończeniem, detalami i artefaktami. Willa oferuje przestrzeń biurową o wysokim standardzie, łącząc eleganckie, zabytkowe elementy z nowoczesnymi udogodnieniami. Wewnątrz budynku znajdują się pozłacane stiuki, malowidła o tematyce mitologicznej i biblijnej, kolorowe witraże, boazerie, ceramiczne delfty w kominku oraz harmonijnie wkomponowane nowoczesne detale, w tym ponad trzymetrowemetrowe bezramowe przeszklenia.

Największa pracownia jest doskonale doświetlona, a zachowany plafon przypomina o nietuzinkowym właścicielu willi, fot. Andrzej Bulik

Wrażenie robi zabytkowa sień oraz sala konferencyjna, kominkowa i gabinetowa. Dzięki temu, że budynek zachował swoje pierwotne elementy architektoniczne, można w nim poczuć prawdziwy klimat dawnych czasów. Całość zatopiona jest w zieleni, rabaty i donice z roślinnością, pnącza, drzewa, krzewy i zielone dachy są częścią willi. Ostatnio wnętrza uzupełnione zostały przez kompozycje z naturalnej zieleni, których tak bardzo brakowało pracownikom po przeprowadzce.

Na tyłach działki, na bazie starego budynku stajni, wybudowano współczesny biurowiec z drewna i szkła. W elewacji nowego budynku umieszczono fragmenty ściany dawnej stajni, w tym charakterystyczny mur pruski, zabytkowe wrota i rzeźbę głowy konia.

Stare z nowym

Oba budynki połączono przeszklonym pawilonem, który daje widok na zielony dziedziniec, dostępne są zaciszne miejsca wypoczynku, patio oraz śródmiejski ogród z oczkiem wodnym. Nie zabrakło miejsc postojowych dla rowerów przed budynkiem i w fosie, a także natrysku dla miłośników jednośladów. Dla pozostałych jest dostępna komunikacja zbiorowa i podziemny parking.

Cieszy nas fakt, że teraz willa jest miejscem, w którym powstają nowe koncepcje i projekty przestrzeni – mówi Łukasz Tondel, dyrektor inwestycyjny. – Życzymy sobie, aby nasi inwestorzy byli tak otwarci na pomysły, jak pierwszy właściciel willi.