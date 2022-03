Praska Bohema się rozrośnie. To dalszy etap rewitalizacji dawnej fabryki Polleny Urody

Firma Okam otrzymała pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji Bohema – Strefa Praga: nowych budynków mieszkalno-usługowych i biurowych, które zbudowane zostaną od podstaw. Inwestor otrzymał także prawomocne pozwolenie zamienne na rewitalizację historycznego kompleksu w ramach Etapów D i E inwestycji składających się z budynku Produkcyjnego, Magazynu Centralnego, Wieży, Pudełkarni, Budynku Elektryka a także rewitalizacji Budynku Zarządu Fabryki.

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nowych budynków w kolejnych etapach naszej sztandarowej warszawskiej inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia zamiennego dotyczącego rewitalizacji zabytkowych budynków, to dla nas kolejny krok naprzód. Otwiera nam drogę do dalszej realizacji tego wyjątkowego, ze względu na swój historyczny charakter, projektu, jakim jest Bohema - Strefa Praga. Liczymy, że we współpracy z partnerami uda się sprawnie zrealizować tę część przedsięwzięcia, podobnie jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych Etapów A, B i C. Dzięki budowie nowych obiektów i rewitalizacji przestrzeni historycznych domkniemy praktycznie całą inwestycję od strony Metra Szwedzka. Mamy nadzieję, że to, co zaoferujemy Klientom, spotka się z dużym zainteresowaniem, zapewniając im oczekiwany komfort życia. Ta część Bohemy będzie naprawdę wyjątkowa - podkreśla Marcin Michalec, CEO Okam.

Pozwolenia wydano dla działki o powierzchni 1,76 ha. W ramach tej części inwestycji zaplanowano wybudowanie 371 mieszkań oraz podziemnego parkingu z 530 miejscami postojowymi. W części budynków znajdzie się również przestrzeń komercyjna.

W ramach etapu D i E powstaną cztery całkowicie nowe, budowane od podstaw budynki mieszkalne (B2, B3, C2, C3) oraz biurowy (E), wszystkie z częścią parterową przeznaczoną na handel i usługi. Przeprowadzona zostanie również rewitalizacja budynku Zarządu Fabryki, który zostanie zintegrowany z nowoczesnym budynkiem D – obiekt w większości posiadać będzie funkcję biurową. W etapie E również w wyniku rewitalizacji zabudowań historycznych: budynku Produkcyjnego, Magazynu Centralnego, Wieży, Pudełkarni oraz Budynku Elektryka, powstanie ok. 200 loftów a także przestrzeń komercyjna na poziomie parteru.

Bohema - Strefa Praga to wyjątkowy projekt, który wyróżnia się na urbanistycznej mapie Warszawy. Jego kluczowym atutem jest mariaż nowoczesnego designu nowo powstających zabudowań z industrialnym charakterem istniejącej już zabudowy. Stąd lokale mieszkalne, handlowo-usługowe i biurowe umiejscowione w ponad 100-letnich budynkach, utrzymane będą w industrialnej stylistyce. W oryginalnym budynku Produkcyjnym i Magazynie Centralnym liczącym ponad wiek, powstaną unikatowe na skalę stolicy lofty - o wysokości do 3,60 m. Poddany rewitalizacji Budynek Zarządu Fabryki z dobudowanymi szklanymi skrzydłami bocznymi przeznaczony zostanie na biura.

Niewątpliwy walor stanowić będzie zamknięty dziedziniec ze strefą wypoczynkowo-rekreacyjną, który znajdzie się pomiędzy nowo wybudowanymi budynkami mieszkalnymi. Część lokali usługowych idealnie nadaje się pod restauracje z ogródkami, a pomiędzy budynkami zaplanowano pasaż spacerowy z lokalami z przeznaczeniem pod sklepy i punkty usługowe. Pasaż będzie prowadził do głównego placu znajdującego się przy Kominie - centralnego miejsca rekreacji i rozrywki dla mieszkańców oraz usługobiorców. Całości dopełni starannie zaprojektowana zieleń łącząca zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie nowe i historyczne budynki. Wyjątkowym udogodnieniem będzie możliwość bezpośredniego przejścia z Metra Szwedzka do wnętrza BOHEMY przez Budynek Produkcyjny.

Rozpoczęcie realizacji Etapów D i E kompleksu Bohema planowane jest jeszcze w bieżącym kwartale roku, a zakończenie na III kwartał 2024 roku. Rewitalizując budynki historyczne oraz stawiając nowoczesne zabudowania mieszkaniowe i usługowo-handlowo-biurowe, OKAM sfinalizuje inwestycję Bohema - Strefa Praga od strony Metra.