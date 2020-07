Prawie 15 mln zł dla Twierdzy Wisłoujście na rewitalizację

Muzeum Gdańska podpisało umowę na wykorzystanie środków z mechanizmu pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Najstarsza fortyfikacja morska dawnej Rzeczpospolitej i Pomnik Historii RP doczeka się kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich. Potrwają one do 2022 r.

– Twierdza Wisłoujście to unikatowa w skali Polski i jedna z trzech w rejonie Morza Bałtyckiego fortyfikacja morska. Dzięki pożyczce ze środków Unii Europejskiej, o którą zabiegały również władze Gdańska, wykonamy szereg prac. Nie tylko zrewitalizujemy jeden ze stu Pomników Historii RP, ale także przystosujemy go do potrzeb muzealnych – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

W ramach zakresu prac przewiduje się remont północnego muru oporowego, wykonanie dokumentacji oraz prace budowlano-konserwatorskie wraz z robotami instalacyjnymi elementów Fortu Carré, tj. wieży, wieńca i domków oficerskich. W ramach pożyczki rewitalizacyjnej przewidziany jest również zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby nowej wystawy stałej.

Całkowity koszt realizacji prac zadania "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" wyniesie 14 573 454,50 zł brutto (11 848 336,99 zł netto). Środki przyznano z mechanizmu pożyczki rewitalizacyjnej w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 8: Konwersja, na Działanie 8.2, tj. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne.