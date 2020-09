Prawie 20-letni biurowiec jest oficjalnie ekologiczny

Warszawski biurowiec Atrium Centrum, którego budowa zakończyła się w 2001 r., otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good.

CPI Property Group (CPIPG) otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Very Good dla należącego do portfolio Grupy biurowca Atrium Centrum.

Przyznany Atrium Centrum certyfikat BREEAM In-Use dotyczy stanu i kondycji budynku – kategoria Asset Performance. Asesorzy BREEAM wyróżnili biurowiec najwyższymi notami w kategoriach „Transport” i „Materiały”. Na oceny złożyło się doskonałe położenie budynku oraz towarzyszące mu udogodnienia komunikacyjne. W bezpośrednim sąsiedztwie lub odległości krótkiego spaceru od Atrium Centrum znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej, metro oraz dworce PKP. Wygodzie najemców sprzyja też przestronny parking. Konstrukcja budynku, z przeszkolonym atrium i otwieranymi oknami, zapewnia stały dostęp światła dziennego. Wysoki poziom wykończenia biurowca przekłada się na wygodę pracy. Maksymalną liczbę punktów Atrium Centrum otrzymało również w kategorii „Odpady” za system zarządzania recyklingiem.

- Certyfikat BREEAM In-Use dla Atrium Centrum jest dowodem, że CPIPG przywiązuje wagę do zapewnienia wysokich standardów ekologicznych nie tylko w nowo przejmowanych budynkach, ale również już należących do naszego portfela. Będziemy dalej ulepszać wszelkie rozwiązania, mające wpływ na funkcjonalne i zrównoważone zarządzenie biurowcem, co bezpośrednio przełoży się na jeszcze wyższą jakość oferowanych warunków i komfort pracy – komentuje Cezary Kopij, dyrektor techniczny, CPIPG Polska.

Położony w Alei Jana Pawła II Atrium Centrum dysponuje 14 500 mkw. powierzchni klasy A. Na 7 piętrach mieszczą się biura, a w przeszklonym eleganckim atrium zlokalizowane zostały punkty handlowo-usługowe. W Atrium Centrum swoje biura znalazły firmy m.in. z branż prawniczej czy finansowej. Na terenie budynku znajduje się także klinika medyczna.