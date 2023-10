Prawie 4 tys. mkw. szyb na elewacjach do wymiany. Trwają prace w Muzeum Polin

Trwa wymiana szklanych paneli elewacji gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W sumie do wymiany jest prawie 4 tys. metrów kwadratowych szyb.

W Warszawie trwa wymiana szklanych paneli elewacji budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Muzeum otwarto w 2013 roku, a pierwsze problemy z elewacjami pojawiły się już trzy lata później.

Obecne prace to pierwszy remont budynku.

Koszt wymiany elewacji wyceniony został na blisko 8 mln zł. Pokryją go po połowie miasto Warszawa i Ministerstwo Kultury (skarb państwa).

Prace mają potrwać do końca listopada.

W Warszawie trwa pierwszy remont otwartego w 2013 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziesięcioletnie budynek przechodzi kompleksową wymianę wszystkich elewacji, którego koszt oszacowanego na blisko 8 mln zł. Powód? Szklane panele z nadrukiem "Polin" w literach łacińskich i hebrajskich tworzące charakterystyczną elewację gmachu zaczęły pękać i... odpadać. Co ciekawe pierwsze problemy z elewacją pojawiły się już w 2016 roku, kiedy to "kawałek" elewacji spadł i roztrzaskał się przy wejściu do muzeum.

Charakterystyczną elewację budynku tworzą szklane panele z nadrukiem w literach alfabetu łacińskiego i hebrajskiego, fot. Shutterstock / agsaz

Jak przypomina Wyborcza.pl, w 2020 roku Muzeum zleciło wykonanie ekspertyzy, która miała odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną pękania paneli i zaproponować rozwiązanie sytuacji. W 2021 roku podobne opracowanie zlecił także stołeczny ratusz (będący właściciele budynku wspólnie ze skarbem państwa).

W żadnym z badań nie udało się jednoznacznie wskazać przyczyny zaistniałej sytuacji - pękanie tafli może powodować zarówno wadliwy projekt ich montażu, sam montaż, jeżeli był nieprawidłowy, a nawet samoistne niszczenie szyb. Nie były to jedyne ekspertyzy - wcześniej przeprowadzono także badania w latach 2016/2017.

Konieczność wymiany paneli elewacyjnych wynika z ekspertyz i dyktowana jest względami bezpieczeństwa w związku z kilkoma, na przestrzeni lat eksploatacji, przypadkami pęknięć szklanych tafli fasady - wyjaśnia cytowana przez Wyborczą, Marta Dziewulska, rzeczniczka prasowa Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin".

Trwające prace obejmują wymianę oszklenia wraz z bezpośrednimi elementami mocującymi. Rozpoczęły się na początku lipca i potrwać mają do końca listopada. Jak podaje Wyborcza.pl, koszt wymiany elewacji wyceniony został na 7 mln 952 tys. 442 zł (brutto), a koszt nadzoru inwestorskiego to 58 tys. 117 zł (brutto). Pokryć go mają po połowie, m.st. Warszawa i Ministerstwo Kultury.

Jak wyjaśnia TVN Warszawa, nowe panele nie będą takie same, jak te wieńczące budynek do tej pory. Poprzednie tafle wykonane były ze szkła bezpiecznego o grubości 10 mm. Z kolei nowe panele to szkło laminowane. Zasadnicza różnica jest taka, że to drugie pozostaje na swoim miejscu, nawet w przypadku pęknięcia (co ma zapobiec incydentom, jak te z przeszłości).

Muzeum Historii Żydów Polskich było wielokrotnie nagradzane za architekturę. Gmach zaprojektowała fińska pracownia Lahdelma & Mahlamäki, której polskim partnerem była pracownia Kuryłowicz & Associates.