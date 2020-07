PRC Architekci projektują najnowszy biurowiec Skanska

Skanska rusza z realizacją biurowca P180 w Warszawie. Dostarczy on ok. 32 tys. mkw. nowoczesnej i innowacyjnej przestrzeni biurowej tuż przy metrze Wilanowska. Za projekt odpowiada pracownia PRC Architekci.

P180 powstaje w jednym z najlepiej zlokalizowanych miejsc w Warszawie – u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, bezpośrednio przy stacji Metro Wilanowska. Budynek będzie miał unikalną na skalę dzielnicy ekspozycję, zapewniającą rozpoznawalność jego najemcom. Piętra P180 pozwolą na swobodną aranżację, a ich przemyślany układ wpisuje się w rosnącą potrzebę elastyczności zgłaszaną przez klientów. Poddanie do użytku przewidziano na trzeci kwartał 2022 roku. Projekt architektoniczny przygotowała pracownia PRC Architekci, która odpowiadała również za inny biurowiec Skanska – Atrium 2 przy Rondzie ONZ w Warszawie.

Biurowiec nastawiony na metro i rowery

P180 będzie biurowcem doskonale skomunikowanym z innymi częściami Warszawy. Pobliska stacja metra Wilanowska oraz przystanki tramwajowe i autobusowe zapewnią możliwość łatwego dojazdu komunikacją publiczną. Blisko P180 znajduje się także parking P+R Wilanowska, który dysponuje 280 zadaszonymi miejscami postojowymi, darmowymi dla posiadaczy warszawskiej karty miejskiej. Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura, którzy dojeżdżają do pracy rowerem lub np. uprawiają jogging. Biurowiec zapewni dodatkowo miejsca postojowe dla skuterów i hulajnóg. – P180 to nasz najnowszy warszawski projekt, dzięki któremu mamy okazję zaoferować innowacyjne powierzchnie biurowe również w południowej części miasta. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał lokalizacji naszego nowego biurowca, dostosowując go do infrastruktury komunikacyjnej w najbliższej okolicy. Wszystko to w zgodzie ze strategią Skanska opartą na zrównoważonym rozwoju, realizacji inwestycji przyjaznych środowisku, tworzonych z myślą o dobrym samopoczuciu ich użytkowników – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodnie

Zielony beton i certyfikat WELL

Zgodnie z filozofią Skanska, w obrębie inwestycji zostanie zastosowany zielony beton. Jest to innowacyjny materiał, który neutralizuje szkodliwe związki azotu pochodzące ze spalin samochodowych, walcząc w ten sposób z miejskim smogiem. Co więcej, biurowiec P180 jest kolejną inwestycją Skanska, która będzie powstawała zgodnie z wytycznymi certyfikatu WELL. To system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku, biorąc pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. Jest to holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz uzupełnienie standardów zielonego budownictwa. Budynek będzie ubiegał się także o certyfikaty LEED oraz Obiekt bez Barier.