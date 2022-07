Prime Property Prize 2022: poznaj nominacje w kategorii Architektura!

Trwa konkurs Prime Property Prize 2022. W tym roku nagrody wręczone zostaną w 12 kategoriach, w tym - tradycyjnie już - w kategorii Architektura. Prezentujemy obiekty, które rywalizują o miano najlepszej architektury!

Biurowce .KTW w Katowicach; projekt: Medusa Group; inwestor: TDJ Estate

Kompozycja dwóch budynków tworzących kompleks biurowy .KTW, zlokalizowany w samym centrum Katowic, symbolizuje transformację regionu. Obrazuje drogę, jaką w minionej dekadzie przeszła stolica Górnego Śląska, zmieniając się z miasta typowo przemysłowego w centrum nowoczesnych usług dla biznesu. Autorem koncepcji biurowców jest pracownia Medusa Group.

Wizualnymi wyróżnikami .KTW są nowoczesne detale, wysoka jakość wykonania i nietuzinkowy design. Na tle konkurencji kompleks odróżnia się innowacyjnymi technologiami zastosowanymi w zakresie wentylacji, oszczędności zasobów, monitoringu systemów czy kontroli dostępu.

Zarówno budynek .KTW I jak i .KTW II uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. .KTW I jako pierwszy budynek w Polsce uzyskał certyfikat WELL Health&Safety. W lutym 2022 r. do użytkowania został oddany drugi budynek kompleksu.

Cavatina Hall w Bielsku-Białej; projekt: dział projektowy Cavatina; inwestor: Cavatina

Cavatina Hall to wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany w centrum Bielska-Białej, u zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiejj Jest to pierwszy w tym mieście budynek oferujący powierzchnię biurową klasy A. Projekt w unikatowy sposób łączy funkcję biurową z kulturalną. Oprócz części biurowo-usługowej o powierzchni ponad 9 000 mkw., w obiekcie znajduje się wysokiej klasy studio nagrań oraz sala koncertowa na 1000 osób.

Wyjątkowy projekt architektoniczny pozwolił na stworzenie komfortowego miejsca wykorzystującego przestrzeń w sposób zrównoważony i ekologiczny.

Cavatina Hall została nagrodzona w konkursie International Property Awards. Ponadto kompleks jest certyfikowany w systemie WELL Health-Safety. Budynek uzyskał certyfikat BREEAM, jako pierwszy obiekt tego typu w Polsce.

Fabryka Norblina w Warszawie; projekt: PRC Architekci; inwestor: Grupa Capital Park

Otwarta w listopadzie 2021 r., Fabryka Norblina spod kreski PRC Architekci to blisko 2-hektarowy teren, na którym znajduje się 10 zabytkowych budynków, 50 maszyn i urządzeń datowanych od końca wieku XIX do lat 60. XX wieku oraz 4 budynki nowo wybudowane.

Fabryka Norblina to projekt stworzony zgodnie z ideą miast 15-minutowych. Pofabryczna przestrzeń po rewitalizacji została otwarta na Warszawę, ale jest też swoistym miastem w mieście – ma własne uliczki, które wyznacza rytm budynków zabytkowych.

Wielofunkcyjny kompleks oferuje ponad 65 000 mkw. powierzchni z nowoczesnymi biurami klasy A+ zajmującymi powierzchnię 41 000 mkw. powierzchni. Pozostałe ponad 24 000 mkw. wypełnionych jest konceptami rozrywkowymi, kulturalnymi, gastronomicznymi, usługowymi i handlowymi.

Nowy Rynek w Poznaniu, budynek D; projekt: Medusa Group; inwestor: Skanska

Nowy Rynek to inwestycja położona w samym sercu dynamicznie rozwijającej się części Poznania. To wieloetapowy projekt, który dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań pozwoli urzeczywistnić wizję architektury trwałej, energooszczędnej i komfortowej – bez barier. Budynek D kompleksu to ok. 39 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Za projektem budynku stoi studio Medusa Group.

Projektując Nowy Rynek zadbano o miejsca pełne zieleni, które sprzyjają odpoczynkowi i wspólnym spotkaniom. Powstanie tu centralny plac miejski z otwartym układem przejść i pasaży, wzbogacone o atrakcyjną małą architekturę, stojakami na rowery i punktami napraw.

Oddany do użytkowania latem 2022 r. budynek D jest pierwszym biurowcem w regionie mogącym ubiegać się o certyfikat WELL Core & Shell.

SKYSAWA w Warszawie; projekt: Polsko-Belgijska Pracownia Architektury; inwestor: PHN

SKYSAWA, spod kreski Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury, to kompleks biurowy o pow. ok. 34 530 mkw., położony przy ul. Świętokrzyskiej 36 i 38 w Warszawie. Mniejszy budynek – SAWA ma 9 kondygnacji naziemnych, a większy SKY to 155-m wieża z 40 piętrami. Budowę kompleksu zakończono w czerwcu 2022 r. Oba budynki mają certyfikaty BREEM International New Construction 2016 z oceną Outstanding.

Dzięki imponującej architekturze, rewitalizacji terenu wokół kompleksu i wprowadzeniu uporządkowanej zieleni zapewniającej bioróżnorodność, PHN S.A. znacząco podniósł estetykę okolicy Ronda ONZ.

SKYSAWA wyróżnia się zminimalizowanym wpływem na środowisko i niskimi kosztami utrzymania m.in. dzięki zastosowaniu wysokowydajnych systemów odzyskiwania ciepła, energooszczędnego oświetlenia LED, armatury sanitarnej z ograniczonym przepływem wody i systemu odzyskiwania wody deszczowej do podlewania zieleni.

