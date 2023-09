Prime Property Prize 2023: poznaliśmy najlepszą architekturę i przestrzeń komercyjną

Pierwszego dnia Property Forum w gronie ekspertów z branży dyskutowaliśmy na liczne tematy istotne dla rynku nieruchomości, a wieczorem poznaliśmy zwycięzców konkursu Prime Property Prize 2023. Dwie nagrody wręczono w imieniu portalu Property Design.

Konkurs Prime Property Prize wyłonił firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Finał konkursu odbył się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023, towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września. Do nagrodzonych powędrowały statuetki zaprojektowane przez uznanego designera Oskara Ziętę.

Laureaci konkursów Prime Property Prize i PropTech Festival, fot. PTWP

Nagrodzone zostały najlepsze projekty w 12 kategoriach. Wśród wręczonych tytułów znalazły się także dwie nagrody portalu PropertyDesign.pl – w kategoriach Architektura i Przestrzeń komercyjna.

W kategorii Przestrzeń komercyjna pod uwagę brane były takie aspekty przestrzeni komercyjnej jak dobry design, nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, oryginalne i funkcjonalne wyposażenie, nowoczesne technologie. Pod uwagę braliśmy wnętrza, w których na pierwszym miejscu stawia się komfort pracowników i klientów. Zwyciężyło biuro kancelarii CMS Poland zlokalizowane w Varso Tower.

Statuetkę na scenie odebrali Andrzej Pośniak, partner zarządzający, CMS Cameron McKenna; Beata Kępowicz, COO CMS; Kinga Gajewska, dyrektor ds. koordynacji projektów, architekt oraz Magdalena Antończyk i Kinga Gajewska, architektki Trzop Architekci.

- Nagroda ma dla nasz szczególną wartość. Pierwszy raz startujemy w tej kategorii, tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia. Pragnęliśmy stworzyć miejsce pracy, które buduje relacje z klientami, chcieliśmy aby to miejsce żyło i wyznaczało trendy na przyszłość. Wydaje nam się, że cel został zrealizowany. Jeśli chce się sięgną gwiazd to warto to robić w grupie. Dziękujemy pracowni architektonicznej Trzop Architekci – mówił Andrzej Pośniak.