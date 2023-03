Prochownia w Warszawie w nowych rękach

Po wielu miesiącach zawirowań dotyczących Prochowni na warszawskim Żoliborzu głos w sprawie zabrał prezydent Rafał Trzaskowski. Wydał zarządzenie, zgodnie z którym opiekę nad obiektem w Parku Żeromskiego przejmie Zarząd Mienia m.st. Warszawy. Dotychczas nieruchomość pozostawała w zasobie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Prochownia znów ma być nie tylko punktem gastronomicznym, ale także miejscem wokół którego skupiać się będzie życie kulturalne dzielnicy.

Tym samym prezydent Rafał Trzaskowski wsłuchał się w głosy mieszkańców, którzy zgłaszali liczne zastrzeżenia do procedury wyboru.

Do nadzoru nad całą procedurą prezydent Warszawy wyznaczył swojego zastępcę – Tomasza Bratka.

Prochownia to miejsce, które trwale wpisało się w żoliborską tkankę. Mamy pełną świadomość tego, jak istotną rolę pełniła w życiu tej dzielnicy. To nie był kolejny punkt gastronomiczny, to było także centrum życia kulturalnego. O miejsca, które ożywiają przestrzeń miejską nawet w czasach postępującej izolacji społecznej, należy dbać. Czas na uporządkowanie spraw związanych z Prochownią i jak najszybsze przywrócenie tego miejsca w formie, na którą czeka wiele mieszkanek i mieszkańców – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Zmieni się jedynie wysokość czynszu. Ta ma zostać dostosowana do stawek obowiązujących w analogicznych miejscach. Oczywiście wciąż będzie ona uwzględniała kulturotwórczy charakter miejsca, ale nie będzie już tak rażąco niska jak dawniej.

Do rozmów dotyczących prowadzenia lokalu w pierwszej kolejności zaproszona zostanie twórczyni miejsca. Jak zaznacza wiceprezydent Tomasz Bratek: doświadczenie wcześniejszego dzierżawcy stanowiło istotny wkład w tworzenie Prochowni.

Zaprosimy twórczynię Prochowni do rozmów. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować zasady współpracy zapewniające lepszą przyszłość temu miejscu. Priorytetem jest dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań żoliborzan – zarówno gości Prochowni, jak też okolicznych mieszkańców. Zgłaszali oni potrzebę wprowadzenia korekt w sposobie działania lokalu. Prochownia ma łączyć, a nie dzielić i tą zasadą będziemy się kierować – dodaje Bratek.

Jeśli nie skorzysta z oferty, miasto przeprowadzi otwarty konkurs, zapraszając do komisji konkursowej stronę społeczną. W całej procedurze nacisk ma być położony przede wszystkim na zapewnienie pełnej transparentności, tak podczas nawiązywania współpracy z dzierżawcą, jak i na późniejszych etapach funkcjonowania Prochowni. Ratusz pracuje też nad wykorzystaniem drugiego obiektu znajdującego się na terenie Parku, tj. Prochowni Południowej – nie wyklucza przeznaczenia do dzierżawy również tego obiektu.