Producent kultowych klocków otwiera pierwszy sklep na Dolnym Śląsku

We Wrocławiu otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku i trzeci w Polsce oficjalny sklep LEGO. Znajdujący się w galerii Wroclavia lokal powstał zgodnie z nową aranżacją, która łączy cyfrowe i fizyczne doświadczenia użytkowników.

LEGO®, duńska marka kultowych klocków, otworzyła we Wroclavii swój pierwszy oficjalny sklep na Dolnym Śląsku.

Aranżacja łączy cyfrowe i fizyczne doświadczenia użytkowników.

Fani znajdą w nim nie tylko najnowsze zestawy LEGO®, ale także ciekawe atrakcje – stację do personalizacji minifigurek oraz specjalną strefę do układania klocków.

Pierwszy we Wrocławiu i trzeci w Polsce oficjalny sklep LEGO® pozwala tej kultowej marce jeszcze bardziej zbliżyć się do swoich fanów. Dotychczas najbliższe salony marki odwiedzić mogli w Warszawie lub Berlinie. Lokal we Wroclavii powstał zgodnie z nową aranżacją, która łączy unikalne – cyfrowe

i fizyczne – doświadczenia użytkowników. To koncepcja, którą wprowadzono na początku tego roku do wszystkich sklepów LEGO® na całym świecie.

Na odwiedzających nowy sklep LEGO® we Wroclavii czeka wiele atrakcji. Zaprezentowano tu w pełnej okazałości m.in. najbardziej znane, ale i te najnowsze zestawy marki. Miłośnicy klocków jeszcze lepiej poznają świat LEGO® dzięki stacji do personalizacji minifigurek i strefie do układania klocków. Lokal o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych znajduje się na poziomie 0.