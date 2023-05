Producent samochodów idzie w... mieszkania. Zaprezentował luksusowy apartamentowiec

42-piętrowa wieża mieszkalna sygnowana marką luksusowych samochodów Bugatti stanie w Dubaju. To pierwsza inwestycja na rynku nieruchomości mieszkalnych francuskiego producenta samochodów.

Producent luksusowych samochodów Bugatti i dubajski deweloper Binghatti ujawniły swoją pierwszą współpracę: inwestycję w sercu Dubaju.

42-piętrowy apartamentowiec stanie w prestiżowej dzielnicy miasta.

Budynek wyróżniać będzie nietuzinkowa forma, luksusowe wnętrza, basen na dachu i... plaża dla mieszkańców zainspirowana Riwierą.

Zlokalizowany w Business Bay, luksusowej dzielnicy Dubaju budynek będzie pierwszym spod szyldu Bugatti Residences na świecie. fot. mat. pras. Bugatti Automobiles S.A.S.

Zlokalizowany w Business Bay, luksusowej dzielnicy Dubaju budynek będzie pierwszym spod szyldu Bugatti Residences na świecie. Wyróżniać go będzie charakterystyczna, nietuzinkowa hiper-formą. Wyglądający niczym nowoczesna rzeźba obiekt będzie kontrastować miękkimi liniami z otaczającym go dynamicznym, tętniącym życiem miastem.

Pierwszy budynek mieszkalny spod szyldu producenta samochodów będzie oferował swoim przyszłym mieszkańcom prawdziwie luksusowe warunki. W obiekcie zaplanowano 171 apartamentów nazwanych Riviera Mansions i aż 11 penthouse'ów Sky Mansion.

Całość, według Bugatti i Binghatti, jest zainspirowana Francuską Riwierą i ma odzwierciedlać atmosferę tamtego miejsca. fot. mat. pras. Bugatti Automobiles S.A.S.

Zarówno penthouse'y, jak i rezydencje zaoferują przestronne przestrzenie mieszkalne wykończone materiałami najwyższej jakości i unikalne, indywidualnie dobrane wystroje. Do dyspozycji właścicieli będzie także plaża inspirowana Francuską Riwierą, prywatny basen, jacuzzi, klub fitness oraz dwie windy samochodowe prowadzące z garażu do penthouse'ów, co zapewni mieszkańcom bezpośredni wjazd samochodem do lokali na każdym piętrze.