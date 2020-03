Proekologiczne praktyki centrów handlowych

Newbridge stawia na rozwiązania proekologiczne i zrównoważony rozwój. Tylko ostatnie lata przyniosły w trzech centrach należących do firmy kilkanaście inwestycji, które mają zapewnić m.in. oszczędność energii elektrycznej oraz wody.

REKLAMA

Centra handlowe należące do Newbridge stają się coraz bardziej proeko. Obiekty nie tylko przeszły już przez certyfikację BREEAM In Use, ale także dalej inwestują w rozwiązania m.in. ograniczające zużycie energii i wody.

- Stale poszukujemy rozwiązań, które minimalizują wpływ naszych centrów handlowych na środowisko. Zmiany, które obecnie wdrażamy realizowane są zarówno poprzez inwestycje w technologię, jak również poprzez nową politykę środowiskową i procedury dotyczące m.in. zużycia wody czy segregacji śmieci. Staramy się działać na wielu frontach jednocześnie - mówi Elwira Pyrkowska, Asset Manager Newbridge Poland

I tak w ramach realizowanej w Nowych Czyżynach, Nowych Bielawach i Nowej Górnej Polityki Ochrony Środowiska we wszystkich trzech obiektach na stałe prowadzona jest analiza zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła. Wdrażane są także nowe technologie, minimalizujące zużycie zasobów. Przykładem jest niedawna wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na LED. Inwestycja ta pozwoliła nie tylko na oszczędność, ale przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii przez wszystkie trzy obiekty.

Inwestycje oszczędnościowe dotyczą także zużycia wody. Np. w Nowych Bielawach zainstalowano specjalne sanitariaty zużywające mniej wody, niż te tradycyjne. Zamontowano też w pełni zautomatyzowany system nawadniania, który utrzymuje zieleń, mając jednocześnie pod kontrolą ilość wody, która w tym celu jest zużywana.

Ograniczenie zużycia zasobów to nie jedyne na czym koncentruje się realizowana tu polityka proeko. Dzięki raportowi w zakresie różnorodności biologicznej, jaki wykonano dla każdego obiektu, centra Newbridge dokładają wszelkich starań, aby minimalizować swój wpływ na otoczenie, w tym m.in. na powietrze i jakość wód.



Dla przykładu, redukcja gazów cieplarnianych możliwa jest dzięki stosowaniu jako źródła ogrzewania ciepła systemowego, a redukcja zanieczyszczeń gruntu odbywa się dzięki systemowemu odprowadzaniu wód deszczowych z parkingu do sieci miejskiej. Firma także regularnie bada ścieki, wodę oraz wody gruntowe.

Obiekty dbają również o swoje zielone otoczenie oraz redukcję dwutlenku węgla. Najlepszym przykładem są tutaj Nowe Czyżyny. W 2019 roku wokół galerii ustawiono aż 60 donic z roślinnością. Nasadzenia te co roku są odnawiane. Ciekawostką jest to, że zastosowano tu gatunki przyjazne m.in. pszczołom oraz ptakom.

- O środowisko dbamy wielowymiarowo. Z jednej strony poprzez obowiązujące zasady, politykę i procedury, z drugiej poprzez inwestycje, poprzez które do centrów wprowadzane są rozwiązania minimalizujące np. zużycie wody czy energii elektrycznej. Stawiamy także na monitoring zużycia, tak aby móc na bieżąco wprowadzać korekty - mówi Pyrkowska.