Projekt APA Wojciechowski z pozwoleniem na budowę. Primo Baltic powstanie tuż przy plaży w Darłówku

Primo Baltic, nadmorski projekt APA Wojciechowski Architekci dla Sono Development, otrzymał pozwolenie na budowę. To usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie plaży w Darłówku apartamentowiec.

Primo Baltic zlokalizowany będzie w Darłówku – nadmorskiej części Darłowa. Piękna plaża i latarnia morska, rozsuwany most, mnogość zadbanych zabytkowych budynków, urokliwy pasaż nadmorski, przyciągają tu rokrocznie wielu wczasowiczów oraz turystów. Korzystając z bezpośredniego sąsiedztwa plaży, jego mieszkańcy cieszyć się będą widokiem Morza Bałtyckiego bezpośrednio ze swoich apartamentów. Lokalizacja inwestycji zapewni dogodny dojazd zarówno samochodem, jak i pociągiem.

Trzypiętrowy obiekt zaplanowano na planie litery „L”, wydzielając wewnętrzny, pięknie i detalicznie zagospodarowany dziedziniec z basenem dostępnym tylko dla mieszkańców. Nowoczesna przeszklona bryła budynku umożliwi maksymalne nasłonecznienie apartamentów o każdej porze dnia. Ważnym elementem Primo Baltic będzie nadająca nadmorskiego charakteru linia dachu. Projekt uwzględnia również powstanie garażu podziemnego.

Nowoczesna, ponadczasowa architektura budynku przyciągnie wzrok nie tylko plażowiczów, ale i koneserów niebanalnych inwestycji: wnętrza z zapierającym dech w piersiach i niezakłóconym widokiem na morze, duże słoneczne tarasy, basen i przepiękna zieleń na dziedzińcu w połączeniu z kameralnym charakterem Primo Baltic stworzą unikalne warunki do odpoczynku i życia.

Wnętrza planowanej inwestycji to elegancki i minimalistyczny projekt w stylu skandynawskim. Architekci postawili przede wszystkim na lekkość i naturalizm. Zastosowane zostaną elementy wystroju o ekologicznym oraz naturalnym charakterze. Apartamenty cechować będzie przestronność oraz funkcjonalność.

- Primo Baltic to zaprojektowany zgodnie z najnowszymi trendami apartamentowiec położony w wyjątkowo klimatycznym miejscu, tuż przy nadmorskiej promenadzie. Z jego pokoi będzie rozciągał się piękny widok na Morze Bałtyckie. Duże okna, balkony oraz tarasy pozwolą w pełni chłonąć nadmorską atmosferę, podziwiać malownicze wschody i zachody słońca. To inwestycja otwarta na przyszłość, która zapewni należyty komfort również Osobom decydującym się na przeniesienie swojego domowego biura do Darłówka. Cieszymy się, że wraz z Sono Development możemy współtworzyć kolejną niebanalną inwestycję zlokalizowaną w wyjątkowym miejscu – mówi Szymon Wojciechowski, prezes zarządu, współwłaściciel, architekt-partner w APA Wojciechowski Architekci.

- Chcemy, aby Primo Baltic był nie tylko luksusowym miejscem wypoczynku i doskonałą lokatą kapitału dla naszych klientów, ale by stał się również wizytówką naszej firmy. Dzięki współpracy z APA Wojciechowski Architekci udało się nam zrealizować to założenie na etapie projektu, teraz skupiamy cały swój wysiłek by faza wykonawcza przebiegła równie pomyślnie. W tym pomoże nam z pewnością doświadczenie i znajomość branży budowlanej - mówi Nazim Albayrak, prezes zarządu Sono Development.