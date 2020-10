Projekt arcytrudny. Ze względu na wyjątkową ekspozycję stanie się kolejnym landmarkiem Rzeszowa

Jeden z najnowszych projektów MWM Architekci powstaje na niewielkiej działce położonej tuż nad brzegiem rzeszowskiego Zalewu, bezpośrednio przy deptaku. Od jakiegoś czasu straszyła tam dziura w ziemi, a inwestycja obrosła w czarne legendy ze względu na protesty mieszkańców.

- Od samego początku mieliśmy świadomość tego, że pomimo niewielkich rozmiarów temat jest arcytrudny, bo budynek, czy się nam to podoba, czy nie, ze względu na wyjątkowa ekspozycję, stanie się kolejnym landmarkiem - stałym elementem panoramy Rzeszowa. Do tego dochodziła konieczność zapewnienie sąsiadom właściwych warunków nasłonecznienia i stworzenie bryły, która nie przytłoczy swoją masa okolicznej zabudowy. Stąd pomysł na rozdrobnienie fasady na wykusze-pixele i cofanie kolejnych, coraz wyższych kondygnacji. Pozwala to również zapewnić przyszłym mieszkańcom budynku nieskrępowany niczym widok na Zalew i okolicę - opowiada Maciej Łobos, architekt, prezes zarządu, MWM Architekci.

Pracowni MWM Architekci zależało na stworzeniu architektury, która odwołuje się do najlepszych skandynawskich wzorców - jest raczej dopasowaniem się do naturalnego krajobrazu niż próbą jego zdominowania. Fasada budynku odwołuje się również do tej tradycji, integrując budynek z pełnym zieleni nadrzecznym krajobrazem.

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Grabskiego

Inwestor: Apklan

Powierzchnia: 4,5 tys. mkw.

Projekt: 2018-2020

Realizacja: 2020-2021

Zespół MWM: Marcin Smoczeński, Maciej Łobos, Adela Koszuta-Szylar, Rafał Lichołai, Katarzyna Lichołai, Anna Gaik, Dominika Bednarz, Oliwia Gotkowska