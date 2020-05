Projekt gdyńskiej uchwały krajobrazowej gotowy

Prace nad przyjęciem uchwały krajobrazowej w Gdyni zbliżają się do końca. Gotowy jest projekt, który został przesłany do niezbędnych uzgodnień. Tym samym już tylko kilka kroków dzieli miasto do rozpoczęcia zmian tworzących KLIMATyczną Przestrzeń Gdyni.

Początek prac nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej sięga momentu wejścia w życie sejmowej ustawy, która dokonała nowelizacji wielu przepisów. Na jej podstawie samorządy zyskały narzędzia prawne, dające możliwość uporządkowania przestrzeni publicznej z chaosu reklamowego oraz dbałości o krajobraz. Krótko po ogłoszeniu ustawy, Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę zobowiązującą Prezydenta do przygotowania projektu tzw. uchwały krajobrazowej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane".

Harmonogram prac

Uchwała intencyjna była pierwszym krokiem. Kolejny to wstępne konsultacje społeczne, które obejmowały m.in.: zbieranie uwag do uchwały, przeprowadzenie ankiety internetowej, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Wypracowane oczekiwania przedstawicieli różnych grup interesariuszy zostały podsumowane w raporcie, po czym rozpoczęły się prace nad projektem uchwały. Trwały dość długo, ze względu na niedoskonałość legislacji - liczne samorządy w Polsce borykały się ze skargami do sądów administracyjnych na tego rodzaju uchwały. Do maja br. analizowano orzeczenia sądowe, konsultowano się z ekspertami i skrupulatnie przygotowywano projekt.



- Gdynia jest miastem nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się i odpowiadającym współczesnym trendom – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Informacja wizualna jest nieodłącznym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej, jednak tylko wtedy, gdy wykonana jest w sposób estetyczny oraz profesjonalny, z poszanowaniem architektury i kontekstu miejsca. Stąd niezwykle ważne jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej w Gdyni. Cieszę się, że zakończyliśmy kluczowy etap prac i wierzę, że już wkrótce zostanie ona przyjęta.

Teraz czas na wymagane ustawą poddanie projektu uzgodnieniom z: wojewódzkim konserwatorem zabytków, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, marszałkiem województwa oraz przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.