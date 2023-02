Projekt polskiej pracowni w zestawieniu Financial Times

Zaprojektowane przez zespół Demiurg z Ingą Rolek na czele pawilony The Pavilions Anambas znalazły się w zestawieniu najbardziej wyczekiwanych inwestycji hotelowych 2023 roku według Financial Times.

Zaprojektowany przez poznańską pracownię Demiurg Project hotel The Pavilions Anambas pojawił się w przygotowanym przez Financial Times zestawieniu najbardziej wyczekiwanych hotelowych otwarć roku 2023.

Hotel obejmuje 20 pojedynczych willi zaprojektowanych w zgodzie z krajobrazem i z poszanowaniem środowiska.

Jeden z najbardziej wyczekiwanych hoteli na świecie

W przygotowanym przez Financial Times zestawieniu najbardziej wyczekiwanych otwarć hotelowych bieżącego roku "The big hotel openings of 2023" znalazł się również polski akcent. Wśród spektakularnych obiektów z całego są także pawilony The Pavilions Anambas na wyspie Batam w Indonezji.

The Pavilions Anambas projektu Demiurg wśród najbardziej wyczekiwanych hotelowych otwarć wg. Financial Times, fot. mat. Demiurg

Projekt przygotował zespół Demiurg Project w składzie: Inga Rolek, Natalia Steblewska, Hubert Maciejewski, Kamil Rutkowski, Agnieszka Szustak-Łuczak, Mariusz Sanewski, Marcin Gatniejewski, Bartłomiej Pulst, Adam Szulc.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna archipelag Riau, leżący pośrodku Morza Południowochińskiego był kompletnie nieznany dla turystów. Inwestor Frontier Experience postanowił zagospodarować dwie z Wysp Anambas na potrzeby Pavilions Hotels and Resorts, zapraszając do projektu poznańską pracownię Demiurg.

W zgodzie z krajobrazem i przyrodą

Projekt, zamiast dużych molochów hotelowych, obejmuje 20 pojedynczych wille i rezydencji oraz jeden budynek administracyjno-restauracyjny. Przy projektowaniu budynków sugerowano się w dużej mierze widokiem, lokalizując je na wyspach tak, by z jednej willi nie było w zasięgu wzroku żadnej innej. Budynki z założenia miały być zeroemisyjne, samowystarczalne i nie wpływać negatywnie na lokalny ekosystem.