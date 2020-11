Projekt Q2 Studio rozpoczyna rewitalizację poprzemysłowych terenów Wrocławia

Centrum Świebodzińskie będące projektem rewitalizacji poprzemysłowych terenów we Wrocławiu całkowicie odmieni tutejsze śródmieście. Pierwszym obiektem powstającym w jego ramach jest budynek przy ul. Braniborskiej spod kreski Q2 Studio, wyróżniający się charakterystyczną "kratową" elewacją.

Budynek przy ul. Braniborskiej ma być jedną z pierwszych realizacji tworzącego się właśnie Centrum Świebodzkiego — rewitalizowanych terenów poprzemysłowych, które mają się stać nowoczesną dzielnicą w obrębie Śródmieścia Wrocławia.

— Projektując swego rodzaju pionierski obiekt na tym obszarze, wzdłuż realizowanej obecnie nowoczesnej trasy tramwajowej na Nowy Dwór, chcieliśmy stworzyć budynek na tyle charakterystyczny, aby nadawał kierunek dla kształtowania dalszej zabudowy — mówią architekci z pracowni Q2 Studio odpowiedzialnej za projekt obiektu.

W projekcie zostały zastosowane proste zabiegi — na dziesięciokondygnacyjny budynek mieszkalny nałożony został rytmiczny raster okalających go balkonów, by każde z 225 mieszkań będzie miało dostęp do wyjątkowo przestronnej przestrzeni rekreacyjnej i widokowej. Biała elewacja z rozrzeźbionej kraty balkonów i przecinających je ścianek, z dodatkowym charakterystycznym detalem na ścianach szczytowych, ma nadać bryle lekkości, aby ta mimo swojej wysokości nie sprawiała wrażenia przytłaczającej.

Na dachu budynku zaprojektowano ogólnodostępny taras rekreacyjny, z którego mieszkańcy będą mogli podziwiać panoramę całego miasta. Z kolei w parterze zaprojektowane zostały lokale usługowe, które wraz z nową trasą tramwajowo-autobusową i siecią dróg rowerowych oraz pieszych będą stymulować tworzącą się przestrzeń publiczną do budowania miejskich aktywności.