Projekt tego budynku na Ursynowie powstał dekadę temu. Teraz został zrealizowany

Na Ursynowie powstało Dzielnicowe Centrum Kultury. Projekt nieżyjącego już cenionego architekta Wojciecha Kakowskiego powstał ponad dekadę wcześniej. Obiekt trzeba było zatem dostosować do obecnych technologii. Powstał nowoczesny budynek o ciekawej architekturze.

Dzielnicowe Centrum Kultury na Ursynowie zaprojektował nieżyjący już ceniony architekt Wojciech Kakowski – wykładowca Katedry Podstaw Kształtowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i założyciel Pracowni Obsługi Inwestorów Pro-Invest.

Czterokondygnacyjny obiekt o kubaturze 26,3 tys. m³ stanął łącznie na trzech działkach i osiągnął powierzchnię zabudowy 2029 mkw. przy powierzchni całkowitej 6087 mkw. Centrum zaplanowano jako ośrodek wystawiania widowisk artystycznych, koncertów, spektakli, spotkań kulturalnych, wystaw oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych, których celem będzie rozwój zainteresowań kulturalnych, intelektualnych, naukowych, manualnych i ruchowych.

– Z realizacji tej wynosimy dużą satysfakcję, ponieważ oddajemy mieszkańcom Ursynowa obiekt bardzo nowoczesny, o nietuzinkowej architekturze i z kilkoma bardzo rzadkimi rozwiązaniami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż realizacja tej inwestycji byłaby skomplikowana organizacyjnie, a wraz z tym niosłaby straty finansowe, gdyby nie idealna współpraca między nami a Urzędem Dzielnicy Ursynów. Tylko dzięki olbrzymiemu wzajemnemu zaufaniu i zrozumieniu między nami, iż projekt wymagał wielu zmian – z przyczyn obiektywnych, niezależnych od ludzi, a od innych czynników – było nam dane przekazać władzy samorządowej obiekt z zastosowaniem najnowszych technologii i innych rozwiązań technicznych – komentuje Maurycy Bryła, prezes Moris Polska, firmy odpowiedzialnej za generalne wykonawstwo obiektu.

Projekt Dzielnicowego Centrum Kultury Ursynów powstał znacznie wcześniej przed jego realizacją. Z całkowicie obiektywnych przyczyn budżetowych jednostki samorządowej nie mógł być realizowany tuż po jego opracowaniu, lecz dekadę później. W tym czasie nastąpiła wymiana generacyjna wielu różnych technologii i materiałów budowlanych oraz innych rozwiązań i urządzeń technicznych. Władze dzielnicy Ursynów wykazały się dużym profesjonalizmem i zrozumieniem, iż projekt w jego wersji oryginalnej, znacząco zdezaktualizowanej, będzie musiał podlegać wielu zmianom.

– Realizacja projektu budowlanego nie przystającego do współczesnych technologii, materiałów i przepisów jest bardzo trudna, ale wypracowaliśmy z Urzędem Dzielnicy Ursynów znakomity system współpracy. Dzięki obustronnemu zaufaniu nasza kadra inżynierska stała się doradcą inwestora w kwestii tego, jak projekt należy szybko urealnić i doprowadzić go do stanu wykonalności w ramach obowiązującego prawa i z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć technicznych. Ze względu na stały, bardzo dynamiczny rozwój technologii budowlanych jest regułą, iż tego typu obiekty kultury oddaje się do użytku na bazie rozwiązań nieco wyprzedzających aktualny czas, aby w chwili oddawania obiektu do użytku był on nowoczesny podkreśla dyrektor ds. inwestycji Moris Polska Przemysław Podsiadło.