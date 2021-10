Projekt utalentowanej Polki z rekordem Guinnessa jako największa konstrukcja LED na świecie

Beacon to niezwykła instalacja świetlna zaprojektowana przez Polkę, Karolinę Hałatek, i pokazywana w trakcie słynnego festiwalu światła i sztuki w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Obiekt z oprawami LED polskiej marki KLUS został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największa konstrukcja LED na świecie z 272 160 punktów.

Beacon to świetlna instalacja Karoliny Halatek, która jako jedyna Polka znalazła się wśród kilkudziesięciu artystów z całego świata, zaproszonych do wzięcia udziału w festiwalu Noor Riyadh Festival w Arabii Saudyjskiej, który miał miejsce w 2021 roku.

Festiwal światła i sztuki w Rijadzie to aż 33 instalacje świetlne, retrospektywna wystawa „Light Upon Light: Light Art since the 1960s”, prezentująca dokonania ponad 30 świetlnych artystów oraz ponad 270 innych aktywności, w których wzięły udział światowe sławy designu i sztuki światła.

Instalacja Beacon, zaprojektowana przez Karolinę Hałatek, z oprawami LED polskiej marki KLUS to niesamowity, świetlny słup skierowany ku niebu i zachęcający do wejścia do środka. O tym niezwykłym wydarzeniu i swoim projekcie Karolina Hałatek opowiedziała w wywiadzie specjalnie dla portalu Propertydesign.pl.

Jak zaczęła się Pani współpraca z Noor Riyadh Festival? Jak w ogóle się stało, że to Pani jako jedyna Polka znalazła się wśród kilkudziesięciu artystów z całego świata, którzy przygotowali instalacje na to wydarzenie?

Do udziału w Festiwalu Noor Riyadh zostałam zaproszona mailowo, bezpośrednio przez dyrektora artystycznego Sumantro Ghose. Umówiliśmy się na spotkanie online i po rozmowie zaczęłam przygotowywać projekt. Nie miałam okazji spytać, w jaki sposób Sumantro do mnie dotarł, ale nie ma to dla mnie szczególnego znaczenia. Ważniejsze jest dla mnie to, co z poziomu koncepcji przeradza się w realne doświadczenie.

Co symbolizuje Beacon? Co chciała Pani przekazać?

Słowo beacon oznacza światło naprowadzające, nawigacyjne, może być nim latarnia morska bądź punkt świetlny w przestrzeni. Instalacja Beacon ma w sobie wymiar nawigacji horyzontalnej, jest stworzona tak, by jej światło było widoczne z bardzo dużej odległości, by tworzyło punkt odniesienia. Instalacja ukierunkowuje wertykalnie w stronę nieba w momencie wejścia do jej świetlistego wnętrza i spojrzenia w górę.

Zastosowane środki formalne stanowią symboliczne odniesienie do kwestii egzystencjalnych, widzenia życia jako drogi, na której potrzebujemy prowadzenia w sprawach materialnych i duchowych. Bardzo ważnym aspektem instalacji jest jej immersyjność, która daje możliwość "zanurzenia" się w świetle, wejścia w obszar doświadczenia "tu i teraz", pozwala na kontemplację i wyciszenie.

Jak długo trwało przygotowanie instalacji? Co było największym

wyzwaniem?

Do pracy nad projektem zostałam zaproszona na rok przed rozpoczęciem festiwalu, Codzienna, intensywna praca zajęła ok. 8 miesięcy. Największym wyzwaniem było zaprojektowanie betonowej bazy, której projekt techniczny wielokrotnie ulegał zmianie. Również logistyka i przygotowanie każdego etapu projektu pod presją czasu, podczas nowych fal pandemii, nowych obostrzeń i wiszącej w powietrzu niewiadomej, stanowiło duże wyzwanie.

Beacon jest prototypem, technicznym eksperymentem, który musiał powstać w ściśle określonych ramach czasowych i był realizowany w częściowo w Polsce, a częściowo w Arabii Saudyjskiej przez dwie niezależne firmy produkcyjne. Tworzenie sztuki jest w swojej naturze innowacyjne, fascynujące jest kreowanie rzeczy, które nigdy wcześniej nie istniały, jednak łączy się to z dużym ryzykiem, a im większy projekt, tym proporcjonalnie większe ryzyko.

Jakich ledów, ilu i jakiej barwy użyto w instalacji?

Do instalacji wykorzystałam ledy firmy Neonica, o temperaturze 4000 Kelvinów, w całości długie na ponad 1,5 km. Instalacja Beacon powstała wieloetapowo, a oprawy były przykręcone do stalowej konstrukcji.