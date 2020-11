Projekt wart nagrody, czyli jaki?

Jakie projekty zdobywają dziś największe uznanie na światowych konkursach? Szczególnie ważne jest dbanie o zrównoważony rozwój, nieszablonowe podejście do przestrzeni, praktyczne rozwiązania czy nadążanie za zmianami społecznymi.

REKLAMA

Architekci stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem. Projektowanie w miastach wymaga bowiem odpowiedzialnego podejścia do zagospodarowania przestrzeni. Powstające budynki muszą korespondować z istniejącą już – niekiedy historyczną – zabudową. Architektura musi także nadążać za zmianami społecznymi: łączyć funkcje czy oferować nowe możliwości.

Czego wymaga się dziś od projektów architektonicznych?

Nagradzane projekty mają przede wszystkim wnosić istotny wkład w rozwój technologii i nowych idei urbanistycznych. Szczególnie ważne jest dbanie o zrównoważony rozwój, nieszablonowe podejście do przestrzeni, praktyczne rozwiązania czy nadążanie za zmianami społecznymi. Architekci muszą myśleć o swoich pracach długofalowo, ale także wykazywać się wnikliwą obserwacją trendów i rozumieniem potrzeb społeczeństwa.

Równie znaczące są walory estetyczne, które mają kształtować krajobraz miast. Projekty zgłaszane do konkursów powstają bowiem nierzadko w prestiżowych lokalizacjach: przy głównych arteriach dużych miast czy przy brzegu rzeki. Obiekty te często są ważnymi punktami na mapach metropolii.

Światowe konkursy z tradycją

W świecie architektury istnieje wiele konkursów – niektóre z długoletnią tradycją, gdzie w jury zasiadają różnorodni eksperci z zakresu projektowania i urbanistyki. Jednym z najbardziej znanych jest Nagroda Pritzkera – co roku przyznawana architektom, którzy mają istotny wpływ na wzbogacanie środowiska człowieka. Po raz pierwszy została wręczona w 1979 roku. W gronie laureatów znajdują się projektanci m.in. z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji, Hiszpanii czy Szwajcarii.

Równie dużym poważaniem cieszy się nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe. Przyznawana jest od 1987 roku co dwa lata – za projekty mające szczególne znaczenie dla rozwoju urbanistyki. Aż trzykrotnie nagrodzono obiekty mieszczące się we Francji (Biblioteka Narodowa Francji autorstwa Dominique Perrault, Parking i dworzec tramwajowy Hœnheim Nord – Zaha Hadid oraz Projekt deFlatKleiburg – renowacja zespołu mieszkalnego – NL Architects i XVW architectuur), a dwukrotnie – mieszczące się w Hiszpanii (Stadion Badalona – Esteve Bonell i Francesc Rius oraz kompleks Kursaal – Rafael Moneo) i Wielkiej Brytanii (nowy terminal lotniska Stansted – Norman Foster & Partners oraz Waterloo Station – Nicholas Grimshaw & Partners). W gronie nagrodzonych znalazł się również projekt mieszczący się w Polsce. To Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, zaprojektowana przez zespół Alberto Veiga & Fabrizio Barozzi.