Projekt zieleni na pl. Przyjaciół Sopotu z nową koncepcją. Ruszają konsultacje społeczne

Wybrany w budżecie obywatelskim projekt „Zieleń na pl. Przyjaciół Sopotu” będzie miał nową koncepcję architektoniczną, informuje portal Sopot.pl. Biuro architektoniczne, które zostało wybrane do jej realizacji, zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych.

Pierwsze zlecone przez miasto spotkanie odbędzie się online we wtorek, 7 lipca, o godz. 17.00. Aby wziąć w nim udział, mieszkańcy powinni do 2 lipca wypełnić formularz na stronie www.sopot.pl/konsultacjepps. Po przeprowadzonych konsultacjach, zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta. Osoby, które nie będą mogły wziąć w nich udziału, mogą wypełnić ankietę lub w punktach Informacji Turystycznej (ul. Dworcowa 4, pl. Zdrojowy 2) do 15 lipca.

Pomimo kilku podejść do realizacji poprzedniej koncepcji, nie wyłoniono wykonawcy, który zrealizowałby założenie w przewidywanym budżecie miliona zł. W związku z tym zmieniono założenia projektowe i konieczne było zlecenie nowej koncepcji.